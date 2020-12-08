Томичу, вышедшему из колонии с ошибкой в паспорте и грыжей, сделали операцию
46-летнего Алексея Свирина, который вышел из колонии с ошибкой в паспорте и грыжей, смогли прооперировать в частной клинике.
Напомним, Алексей освободился из ЛИУ-1 в сентябре 2020 года. Он провел там пять лет за кражу и заработал грыжу. Но устроиться на работу или встать на учет по безработице Алексей не мог не только из-за грыжи, мешала ошибка в паспорте.
В 2018 году в ИК-4, где находится больница для осужденных, Алексею сделали операцию и отправили на месяц на больничный. В первую неделю работы у мужчины случился новый приступ. Но Алексей решился дождаться освобождения и прооперироваться в горбольнице № 3. Пандемия коронавируса нарушила планы Алексея, операция отменилась.
После того как мы рассказали историю «Как я вышел из колонии во время пандемии», Алексею стали звонить люди, предлагать помощь и привозить теплые вещи. В итоге Алексею перевели около 17 тысяч рублей. Но избавиться от постоянной боли и прооперироваться мужчина все равно не мог.
Супруги Любовь Маймескулова и Иван Григоренко, не врачи, решили помочь с операцией, нашли частную клинику и перевели деньги на обследование. Стоимость операции по удалению паховой грыжи варьировалась от 40 до 70 тысяч рублей. Однако эта сумма была неподъемной для Алексея.
В «Первой частной клинике» согласились сделать операцию Алексею по полису ОМС. Но Алексею нужно было успеть переделать паспорт и оформить соответствующие документы.
Как рассказал ТВ2 главврач клиники Максим Дума, операция Алексея прошла хорошо. Сейчас он находится в клинике.
Чувствую себя относительно хорошо, пока дают обезболивающие, — говорит Алексей Свирин. — Восстановление не будет быстрым. Меня непонятно как прооперировали в колонии, поэтому сейчас на операции возникли сложности. Хирургу пришлось все переделывать. Грыжа была 12 сантиметров. Сейчас, наконец, появилась надежда, что все восстановится и не будет обострения. Мне попался хороший доктор.
После операции Алексей будет восстанавливаться три месяца, позже его ждут на работу в мебельной фирме.
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