Томичу, вышедшему из колонии с ошибкой в паспорте и грыжей, сделали операцию

46-летнего Алексея Свирина, который вышел из колонии с ошибкой в паспорте и грыжей, смогли прооперировать в частной клинике.

Напомним, Алексей освободился из ЛИУ-1 в сентябре 2020 года. Он провел там пять лет за кражу и заработал грыжу. Но устроиться на работу или встать на учет по безработице Алексей не мог не только из-за грыжи, мешала ошибка в паспорте.





В 2018 году в ИК-4, где находится больница для осужденных, Алексею сделали операцию и отправили на месяц на больничный. В первую неделю работы у мужчины случился новый приступ. Но Алексей решился дождаться освобождения и прооперироваться в горбольнице № 3. Пандемия коронавируса нарушила планы Алексея, операция отменилась.





После того как мы рассказали историю «Как я вышел из колонии во время пандемии», Алексею стали звонить люди, предлагать помощь и привозить теплые вещи. В итоге Алексею перевели около 17 тысяч рублей. Но избавиться от постоянной боли и прооперироваться мужчина все равно не мог.





Супруги Любовь Маймескулова и Иван Григоренко, не врачи, решили помочь с операцией, нашли частную клинику и перевели деньги на обследование. Стоимость операции по удалению паховой грыжи варьировалась от 40 до 70 тысяч рублей. Однако эта сумма была неподъемной для Алексея.





В «Первой частной клинике» согласились сделать операцию Алексею по полису ОМС. Но Алексею нужно было успеть переделать паспорт и оформить соответствующие документы.