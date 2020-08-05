Томичу с умственной отсталостью отменили штраф за нарушение самоизоляции: подробности

Кировский районный суд закрыл дело 29-летнего Евгения Филюшина, который в апреле нарушил режим самоизоляции, рассказал ТВ2 отчим Евгения Юрий Юрков. Чтобы доказать несправедливость правоохранительных органов по отношению к молодому человеку с инвалидностью, семье Евгения помогли оспорить штраф через суд. При новом рассмотрении дела в суде производство прекратили. Рассказываем новые подробности истории «У нас не пандемия, а мусоромия».

В апреле в Томске полицейские оштрафовали Евгения Филюшина за нарушение самоизоляции. Евгений сбился с пути, когда возвращался из магазина домой. У Евгения Филюшина инвалидность второй группы. Врачи поставили ему диагноз еще в детстве — «умственная отсталость легкой степени». Чтобы защитить свои права и отменить штраф в размере четырех тысяч рублей, родители Евгения обратились к Елене Карташовой.





«Родные мужчины с инвалидностью полагают, что такая ситуация произошла из-за некорректных действий сотрудников полиции, так как они не учли, что перед ними не совсем здоровый человек», — по информации пресс-службы омбудсмена.





Омбудсмен по правам человека вместе с юристами подготовили апелляционную жалобу в Томский Областной суд, дело отправили обратно в Кировский суд. В конце июля дело остановили за отсутствием состава правонарушения.





Как отметил отчим Евгения Юрий Юрков, сейчас в Следственном комитете идет разбирательство по поводу протокола, который полиция передала в суд.





«В целом мы довольны справедливым решением суда, — отметил Юрий Юрков.— К тому же омбудсмен Елена Карташова написала заявление на имя начальника областного УМВД, поэтому дело ушло в Следственный комитет. При составлении протокола полицейские подменили подпись Жени и изменили дату. Считаю, что таких сотрудников нужно метлой гнать из органов».





В протоколе полицейские допустили ошибку, написав, что Евгения Филюшина остановили 1 мая, хотя на него выписали протокол 11 апреля. Всех свидетелей этой истории уже вызывали в СК для дачи показаний. Семья Евгения ждет, когда Следственный комитет передаст материалы дела в суд.





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