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05 августа,
2020
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Новости

Томичу с умственной отсталостью отменили штраф за нарушение самоизоляции: подробности

Юлия Фаллер
Юлия Фаллер
5 часов назад

Кировский районный суд закрыл дело 29-летнего Евгения Филюшина, который в апреле нарушил режим самоизоляции, рассказал ТВ2 отчим Евгения Юрий Юрков. Чтобы доказать несправедливость правоохранительных органов по отношению к молодому человеку с инвалидностью, семье Евгения помогли оспорить штраф через суд. При новом рассмотрении дела в суде производство прекратили. Рассказываем новые подробности истории «У нас не пандемия, а мусоромия». 

Евгений Филюшин
Евгений Филюшин
Фото: Юлия Фаллер

В апреле в Томске полицейские оштрафовали Евгения Филюшина за нарушение самоизоляции. Евгений сбился с пути, когда возвращался из магазина домой. У Евгения Филюшина инвалидность второй группы. Врачи поставили ему диагноз  еще в детстве — «умственная отсталость легкой степени». Чтобы защитить свои права и отменить штраф в размере четырех тысяч рублей,  родители Евгения обратились к Елене Карташовой.


«Родные мужчины с инвалидностью полагают, что  такая ситуация произошла из-за некорректных действий сотрудников полиции, так как они не учли, что перед ними не совсем здоровый человек», — по информации пресс-службы омбудсмена. 


Омбудсмен по правам человека вместе с юристами подготовили апелляционную жалобу в Томский Областной суд, дело отправили обратно в Кировский суд. В конце июля дело остановили за отсутствием состава правонарушения. 


Как отметил отчим Евгения Юрий Юрков,  сейчас в Следственном комитете  идет разбирательство по поводу протокола, который полиция передала в суд. 


«В целом мы довольны справедливым решением суда, — отметил Юрий Юрков.— К тому же омбудсмен Елена Карташова написала заявление на имя начальника областного УМВД, поэтому дело ушло в Следственный комитет. При составлении протокола полицейские подменили подпись Жени и изменили дату. Считаю, что таких сотрудников нужно метлой гнать из органов». 


В протоколе полицейские допустили ошибку, написав, что  Евгения Филюшина остановили 1 мая, хотя на него выписали протокол 11 апреля. Всех свидетелей этой истории уже вызывали в СК для дачи показаний. Семья Евгения ждет, когда Следственный комитет передаст материалы дела в суд. 


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Рассказываем о том, что может коснуться каждого. ПОДДЕРЖИ ТВ2!

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