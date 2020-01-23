Томичу грозит 12 лет за нападение с топором на ювелирный магазин

В Юрге закончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 21-летнего жителя Томска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой». Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Кемеровской области.

В марте прошлого года в дежурную часть поступило сообщение о хищении ювелирных украшений в одном из торговых центров города. Полицейские выяснили, что неизвестный в маске подошел к витрине отдела по продаже золотых изделий, разбил ее топором, забрал планшет с кольцами, а затем скрылся. В результате он похитил 60 украшений из драгоценного металла на общую сумму более 400 000 рублей.







Полицейским в течение двух месяцев удалось установить личность налетчика и задержать его в Томске. Им оказался 21-летний безработный местный житель. Полицейские выяснили, что в Юргу он приезжал в гости к своему знакомому. После совершения преступления все похищенные изделия из золота он продал.

