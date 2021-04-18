Томичку унесло от берега на льдине. Спойлер: она жива

Сразу несколько оперативных служб Томска в 17 апреля занимались спасением женщины. 33-летняя томичка гуляла по льдинам вдоль берега в районе Лагерного сада. Одну из льдин оторвало от берега и женщина уплыла на ней, — говорится в сообщении региональной службы МЧС.

Доставлять потерпевшую на берег пришлось спасателям Томской областной поисково-спасательной службы. Помощь им оказывали пожарные второй пожарно-спасательной части.

В итоге 33-летняя женщина была доставлена в медицинское учреждение с предварительным диагнозом переохлаждение.



Спасатели в очередной раз призывают граждан не подходить близко к реке в период ледохода во избежание подобных или еще более серьезных ситуаций.