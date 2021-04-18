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18 апреля,
2021
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Томичку унесло от берега на льдине. Спойлер: она жива

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Сразу несколько оперативных служб Томска в 17 апреля занимались спасением женщины. 33-летняя томичка гуляла по льдинам вдоль берега в районе Лагерного сада. Одну из льдин оторвало от берега и женщина уплыла на ней, — говорится в сообщении региональной службы МЧС. 

Томичку унесло от берега на льдине. Спойлер: она жива
Фото: Томская областная ПСС

Доставлять потерпевшую на берег пришлось спасателям Томской областной поисково-спасательной службы. Помощь им оказывали пожарные второй пожарно-спасательной части.

В итоге 33-летняя женщина была доставлена в медицинское учреждение с предварительным диагнозом переохлаждение.


Спасатели в очередной раз призывают граждан не подходить близко к реке в период ледохода во избежание подобных или еще более серьезных ситуаций.

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