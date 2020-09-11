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11 сентября,
2020
Новости

Томичку будут судить за 18,5 млн, похищенных у дольщиков поселка Ключи

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Региональный СК завершил расследование уголовного дела по обвинению директора двух компаний в мошенничестве с причинением значительного ущерба.


По версии следствия, обвиняемая была директором двух коммерческих компаний, в декабре 2015 года она разместила в СМИ объявления о продаже квартир в строящемся многоквартирном жилом доме в поселке Ключи Томского района. При этом у компаний не было собственных средств и материально-технической базы, чтобы строить и сдавать дома.


«В период времени с декабря 2015 года по февраль 2019 года, заведомо зная о том, что на момент привлечения инвестиций со стороны физических и юридических лиц возглавляемая ею коммерческая организация не имеет реальной возможности за счет собственных средств производить строительные работы, в нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка организации строительства многоквартирных домов на долевой основе, она похитила денежные средства граждан, в том числе являющихся участниками федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и до 2020 года», — говорится в сообщении.


Общая сумма ущерба — 18,5 млн рублей. Сейчас расследование дело завершилось, а материалы направлены в суд.

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