Томичку будут судить за 18,5 млн, похищенных у дольщиков поселка Ключи

Региональный СК завершил расследование уголовного дела по обвинению директора двух компаний в мошенничестве с причинением значительного ущерба.





По версии следствия, обвиняемая была директором двух коммерческих компаний, в декабре 2015 года она разместила в СМИ объявления о продаже квартир в строящемся многоквартирном жилом доме в поселке Ключи Томского района. При этом у компаний не было собственных средств и материально-технической базы, чтобы строить и сдавать дома.





«В период времени с декабря 2015 года по февраль 2019 года, заведомо зная о том, что на момент привлечения инвестиций со стороны физических и юридических лиц возглавляемая ею коммерческая организация не имеет реальной возможности за счет собственных средств производить строительные работы, в нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка организации строительства многоквартирных домов на долевой основе, она похитила денежные средства граждан, в том числе являющихся участниками федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и до 2020 года», — говорится в сообщении.





Общая сумма ущерба — 18,5 млн рублей. Сейчас расследование дело завершилось, а материалы направлены в суд.