Томички вышли в финал конкурса «Краса студенчества России»

Студентки из Томска Виктория Заяц (ТГПУ) и Полина Волкова (ТУСУР) вышли в финал национального конкурса «Краса студенчества России», сообщают организаторы.

Как отмечают организаторы, в конкурсную программу заочного этапа вошла оценка портфолио и тест по истории, с которым на 100% справились более половины конкурсанток.

Национальный конкурс красоты среди студенток вузов «Краса студенчества России» проводит Российский союз молодежи с 2014 года.

Виктория Заяц и Полина Волкова встретятся с другими 65 участницами конкурса с 11 по 16 апреля в Архангельске.





Участниц конкурса ждут самопрезентация, орфографический диктант, литературный тест, фотоконкурс, дефиле и творческое выступление.





Жюри отберут 12 девушек, которые на гала-шоу 15 апреля в Архангельском театре драмы им. М.В. Ломоносова поборются за звание «Краса студенчества 2021».





Прямая трансляция гала-шоу будет доступна в официальном аккаунте «Российская студенческая весна» во «ВКонтакте».





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