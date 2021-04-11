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11 апреля,
2021
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Томички вышли в финал конкурса «Краса студенчества России»

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Студентки из Томска Виктория Заяц (ТГПУ) и Полина Волкова (ТУСУР) вышли в финал национального конкурса «Краса студенчества России», сообщают организаторы. 

Виктория Заяц
Виктория Заяц

Национальный конкурс красоты среди студенток вузов «Краса студенчества России» проводит Российский союз молодежи с 2014 года.


Как отмечают организаторы, в конкурсную программу заочного этапа вошла оценка портфолио и тест по истории, с которым на 100% справились более половины конкурсанток.  

Полина Волкова
Полина Волкова

Виктория Заяц и Полина Волкова встретятся с другими 65 участницами конкурса с 11 по 16 апреля в Архангельске. 


Участниц конкурса ждут самопрезентация, орфографический диктант, литературный тест, фотоконкурс, дефиле и творческое выступление.


Жюри отберут 12 девушек, которые на гала-шоу 15 апреля в Архангельском театре драмы им. М.В. Ломоносова  поборются за звание «Краса студенчества 2021».


Прямая трансляция гала-шоу будет доступна в официальном аккаунте «Российская студенческая весна» во «ВКонтакте».


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