Томички привезли «серебро» и «бронзу» с чемпионата России по кикбоксингу

В целом, ребята показали неплохой результат. Екатерина Коблякова упорно боролась, но в финальном поединке уступила мастеру спорта международного класса и завоевала «серебро». Всегда есть, к чему стремиться. Сейчас мы все силы бросим на подготовку к Кубку России.