Томички привезли «серебро» и «бронзу» с чемпионата России по кикбоксингу
Томички заняли второе и третье места на чемпионате России ко кикбоксингу, сообщает пресс-служба обладминистрации. Соревнования проходили в Ульновске, в них участвовали около 600 спортсменов.
Студентка факультета физической культуры ТГУ Екатерина Коблякова выступала на чемпионате России впервые и сразу дошла до финала. Еще одна спортсменка из Томской области Вероника Гудина стала бронзовым призером чемпионата.
В целом, ребята показали неплохой результат. Екатерина Коблякова упорно боролась, но в финальном поединке уступила мастеру спорта международного класса и завоевала «серебро». Всегда есть, к чему стремиться. Сейчас мы все силы бросим на подготовку к Кубку России.
Кубок России по кикбоксингу пройдет в Екатеринбурге. Дату проведения соревнований будут выбирать с учетом эпидемиологической обстановки.
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