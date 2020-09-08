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08 сентября,
2020
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Томички привезли «серебро» и «бронзу» с чемпионата России по кикбоксингу

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Томички заняли второе и третье места на чемпионате России ко кикбоксингу, сообщает пресс-служба обладминистрации. Соревнования проходили в Ульновске, в них участвовали около 600 спортсменов.

Томички привезли «серебро» и «бронзу» с чемпионата России по кикбоксингу
Фото: Администрация Томский области

Студентка факультета физической культуры ТГУ Екатерина Коблякова выступала на чемпионате России впервые и сразу дошла до финала. Еще одна спортсменка из Томской области Вероника Гудина стала бронзовым призером чемпионата.

В целом, ребята показали неплохой результат. Екатерина Коблякова упорно боролась, но в финальном поединке уступила мастеру спорта международного класса и завоевала «серебро». Всегда есть, к чему стремиться. Сейчас мы все силы бросим на подготовку к Кубку России.

Кубок России по кикбоксингу пройдет в Екатеринбурге. Дату проведения соревнований будут выбирать с учетом эпидемиологической обстановки.

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