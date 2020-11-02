Томичке с COVID-19 предложили сидячую госпитализацию

Жительнице Томска с коронавирусной инфекции предложили «сидячую» госпитализацию. Позже в сети появилось видео из МСЧ №2, на котором видно, что большое количество пациентов госпиталя лежат на кушетках в коридоре, а часть госпитализированных сидят на стульях.
О «сидячей» госпитализации томички рассказал на своей странице в соцсетях соучредитель фонда «Нужна помощь» Дмитрий Алешковский.
Позже Телеграм-канал Tomskpolit опубликовал видео из медсанчасти №2, на котором видно, что даже в коридорах госпиталя мест под койки не осталось, а некоторые пациенты сидят на стульях. Автором видео канал указал Елизавету Титову.
«Больных принимают и садят на стулья. Вот, два свободных стула осталось», — говорит за кадром автор видео.
Комментарий МЧС №2 и томского Департамента здравоохранения редакция Агентства новостей ТВ2 планирует получить позже.