Добрые новости
02 ноября,
2020
1
видео
Новости

Томичке с COVID-19 предложили сидячую госпитализацию

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Жительнице Томска с коронавирусной инфекции предложили «сидячую» госпитализацию. Позже в сети появилось видео из МСЧ №2, на котором видно, что большое количество пациентов госпиталя лежат на кушетках в коридоре, а часть госпитализированных сидят на стульях.


О «сидячей» госпитализации томички рассказал на своей странице в соцсетях соучредитель фонда «Нужна помощь» Дмитрий Алешковский.

Позже Телеграм-канал Tomskpolit опубликовал видео из медсанчасти №2, на котором видно, что даже в коридорах госпиталя мест под койки не осталось, а некоторые пациенты сидят на стульях. Автором видео канал указал Елизавету Титову.


«Больных принимают и садят на стулья. Вот, два свободных стула осталось», — говорит за кадром автор видео.

Комментарий МЧС №2  и томского Департамента здравоохранения редакция Агентства новостей ТВ2 планирует получить позже.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.