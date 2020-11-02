Томичке с COVID-19 предложили сидячую госпитализацию

Жительнице Томска с коронавирусной инфекции предложили «сидячую» госпитализацию. Позже в сети появилось видео из МСЧ №2, на котором видно, что большое количество пациентов госпиталя лежат на кушетках в коридоре, а часть госпитализированных сидят на стульях.





О «сидячей» госпитализации томички рассказал на своей странице в соцсетях соучредитель фонда «Нужна помощь» Дмитрий Алешковский.