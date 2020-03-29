Томичка, живущая в Италии, написала обращение к губернатору Сергею Жвачкину

Полина Родыгина после окончания Академлицея поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ в Москве. Затем закончила магистратуру университета Боккони в Милане и в настоящий момент работает менеджером в консалтинговой компании на севере Италии. В Томске у нее остались родители, она за них беспокоится и поэтому написала обращение к губернатору Томской области Сергею Жвачкину. Приводим его ниже полностью.

Уважаемый Сергей Анатольевич!





Пишу вам из «горячей точки» распространения коронавирусной инфекции, с севера Италии.

Я родилась и выросла в Томске, в Томске мои семья и друзья. Этот город дал мне образование и возможность осуществлять мои мечты и остается моим надежным тылом. Страх увидеть повторение того ужаса, что я вижу сейчас вокруг себя, в моем родном городе разбивает мне сердце. Не только потому, что умрут люди, наше дорогое старшее поколение, но и потому, что этих смертей можно избежать, если принять меры вовремя. Видя, что ситуация в точности повторяется, пока еще не поздно, я обращаюсь к вам.





Моя просьба в том, чтобы ввести уже сейчас жесткий карантин на территории области: закрыть границы, оставить открытыми только аптеки и продуктовые магазины, ограничить выход людей из дома с помощью обязательных расписок, контроля и штрафов за неисполнение (эти меры действуют сейчас в Италии). Это единственное, что может как спасти человеческие жизни горожан и медперсонала, поставленные под удар инфекцией, так и уменьшить катастрофические последствия грядущего экономического упадка. Потому что если не предпринять эти меры сейчас, их все равно нужно будет ввести через несколько недель, только ситуация уже выйдет из-под контроля.





Может показаться, что в России заражений мало и, отменив массовые мероприятия и объявив неделю «каникул», можно остановить инфекцию. Но количество зарегистрированных больных – это лишь вершина айсберга, который будет выплывать наружу в течение следующих недель, даже если предпринять самые жесткие меры. Больные, которые нуждаются в интенсивной терапии, составляют малый процент от зараженных, а основную опасность представляют бессимптомные переносчики болезни, которые продолжают жить нормальной жизнью. Более того, люди смеются над всеобщей «истерией» и отказываются соблюдать предписания Всемирной организации здравоохранения на случай пандемии. Этих безответственных людей никто не считает, но они повсюду.





Сейчас сравнивают потери человеческих жизней при сезонном гриппе, эбола и других болезнях, тем самым притупляя нашу с вами человечность и умаляя человеческие жизни до набора цифр и механических сравнений. Но нет ничего механического в том, что в городах Бергамо и Брешиа каждая семья теряет дорогого им человека. Как во время войны. Нет ничего механического в том, что врачи пишут завещания, зная, что часть из них умрет, и оставляют умирать пожилых пациентов, потому что поток настолько велик, что ни персонала, ни оборудования на всех не хватает.





Мое окружение: знакомые и коллеги по работе – теряют своих близких. Я хочу, чтобы власти моего родного края сделали все возможное, чтобы избежать повторения этой катастрофы и наша совесть была чиста. Каждая человеческая жизнь бесценна.





C уважением,

Полина Родыгина