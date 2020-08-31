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31 августа,
2020
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Новости

Томичка застряла ногой в скамейке и не смогла выбраться сама

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Томичка застряла ногой в скамейке во дворе дома по улице Красноармейской. Сама девушка выбраться не смогла, понадобилась помощь спасателей.

Томичка застряла ногой в скамейке и не смогла выбраться сама
Фото: ГУ МЧС по Томской области

Обращение о застрявшей в лавке томичке поступило в поисково-спасательную службу вечером в воскресенье, 30 августа. 

Прибывшая на место дежурная смена ПСС обнаружила девушку, нога которой застряла между спинкой и сиденьем деревянной лавочки, – говорится в сообщении ГУ МЧС по Томской области. – На вопрос, как она застряла, девушка ответить затруднялась.

Спасатели высвободили ногу девушки с помощью гидравлического инструмента. Сама она не пострадала, скамейка также осталась цела.

 ПОДДЕРЖИ ТВ2

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