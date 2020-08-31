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Томичка застряла ногой в скамейке и не смогла выбраться сама
2 часа назад
Томичка застряла ногой в скамейке во дворе дома по улице Красноармейской. Сама девушка выбраться не смогла, понадобилась помощь спасателей.
Обращение о застрявшей в лавке томичке поступило в поисково-спасательную службу вечером в воскресенье, 30 августа.
Прибывшая на место дежурная смена ПСС обнаружила девушку, нога которой застряла между спинкой и сиденьем деревянной лавочки, – говорится в сообщении ГУ МЧС по Томской области. – На вопрос, как она застряла, девушка ответить затруднялась.
Спасатели высвободили ногу девушки с помощью гидравлического инструмента. Сама она не пострадала, скамейка также осталась цела.
ПОДДЕРЖИ ТВ2
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