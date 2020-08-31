Томичка застряла ногой в скамейке и не смогла выбраться сама

Прибывшая на место дежурная смена ПСС обнаружила девушку, нога которой застряла между спинкой и сиденьем деревянной лавочки, – говорится в сообщении ГУ МЧС по Томской области. – На вопрос, как она застряла, девушка ответить затруднялась.