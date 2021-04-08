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08 апреля,
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Томичка Юлия Киямова стала абсолютной чемпионкой по фитнес-бикини на турнире Siberian Power Show

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Томичка Юлия Киямова привезла две золотые медали и Кубок абсолютной чемпионки по фитнес-бикини со всероссийского спортивного фестиваля Siberian Power Show, сообщает департамент по спорту Томской области.

Томичка Юлия Киямова стала абсолютной чемпионкой по фитнес-бикини на турнире Siberian Power Show

Соревнования прошли в Красноярске. В фестивале приняли участие более 600 спортсменов из 13 стран. Томскую команду представляли 11 человек, однако в финалы вышли только двое.

Действующая абсолютная чемпионка Сибири томичка Юлия Киямова повторила успех прошлого года. Сначала спортсменка победила среди юниорок в номинации «фитнес-бикини до 166 см», а потом Юлия взяла кубок абсолютной чемпионки среди юниорок. Кроме того, томичка стала лучшей в открытой категории «фитнес-бикини до 164 см».

Юлия Киямова тренируется под руководством Алексея Плюхина.

Томичка Юлия Киямова стала абсолютной чемпионкой по фитнес-бикини на турнире Siberian Power Show
Томичка Юлия Киямова стала абсолютной чемпионкой по фитнес-бикини на турнире Siberian Power Show
Томичка Юлия Киямова стала абсолютной чемпионкой по фитнес-бикини на турнире Siberian Power Show
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