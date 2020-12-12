Томичка выставила в Интернете принтер на продажу и лишилась 230 тысяч рублей

В полицию обратилась женщина 1977 года рождения и рассказала, что стала жертвой мошенников. Томичка выставила объявление о продаже принтера на одном из популярных Интернет-сервисов.

Как отмечает пресс-служба областного УМВД, через некоторое время с ней связался потенциальный покупатель, который сообщил, что ему нужна данная офисная техника, и он уже совершил оплату через сайт. Женщине, со слов «покупателя», для получения денег необходимо было перейти по отправленной ей ссылке. Перейдя по ссылке и указав реквизиты банковской карты, женщина обнаружила списание денежных средств в сумме более 230 000 рублей.





По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».





Областное УМВД России напоминает, что распространенный способ совершения хищений денежных средств с карт граждан – побуждение владельца карты к переводу денег путем обмана и злоупотребления доверием.





Что бы не стать жертвой мошенников при осуществлении кули-продажи в сети Интернет необходимо не только внимательно изучать информацию о «продавце» или сайте в сети Интернет, но и не сообщать и не указывать дополнительных данные своих банковских карт, не проводить операции через банкомат по указанию незнакомых Вам лиц, воздержаться от полной или частичной оплаты посредством перевода и совершать сделки только «из рук в руки». И не в коем случае не переходить на подозрительные ссылки и не указывать свои банковские данные.