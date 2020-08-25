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25 августа,
2020
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Томичка вышла на пикет в поддержку Алексея Навального

Роман Чертовских
Роман Чертовских
3 часа назад

Томичка Агния вышла на одиночный пикет в поддержку политика Алексея Навального.

Томичка вышла на пикет в поддержку Алексея Навального

Я считаю, что беспредел какой-то происходит в России. Основной принцип демократического государства - это сменяемость власти. У нас ее нет уже давно, и это незаконно. Во всех сферах у нас творится беззаконие, - рассказала ТВ2 Агния. -  У нас отбирают свободы, затягивают узлы, а адекватные законы не хотят рассматривать в Госдуме. И, самое главное, Путин максимально не допускает оппозицию, убирает ее различными способами. Избавляется от всего, что ему не нравится. А если как-бы нет оппозиции, то люди выбирают того, кто уже проверен, и все хорошо, стабильно. Навальный же является главным оппозиционером в России.

Агния добавила, что проходящие мимо люди подходили к ней, спрашивали и поддерживали. В какой-то момент рядом с ней собралось так много людей, что «это перестало быть похожим на одиночный пикет» и девушке пришлось свернуть плакат.


Утром 20 августа Алексея Навального экстренно госпитализировали из самолета Томск-Москва с отравлением. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш считает, что его могли отравить.


Известно, что в Томске Алексей Навальный занимался съемками фильма-расследования. Тему расследования до момента публикации фильма держат в секрете. Перед посадкой в самолет политик пил чай в «Венской кофейне» в аэропорту Томска. Руководство кофейни заявляет, что сейчас идет внутренняя проверка: изучаются записи с камер видеонаблюдения и выясняются все обстоятельства произошедшего.


Утром 22 августа Алексея Навального транспортировали в немецкую клинику «Шарите» для лечения. Перелет оплатил сын основателя сотовой связи «Билайн» и фонда «Династия» Борис Зимин.


24 августа глава фонда Cinema for Peace Яка Бизиль заявил, что Алексея Навального отравили ядом. Бизиль считает, что он выживет, но на месяцы будет недееспособен как политик.


UPD: Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт на пресс-конференции сегодня заявил, что Алексей Навальный «с большой вероятностью» был отравлен.


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