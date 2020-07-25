Томичка выиграла суд с администрацией города из-за места в детсаду

Татьяна Комбалина подала в суд на администрацию Томска и департамент образования в мае прошлого года. Тогда районный и областной суды встали на сторону администрации, мотивировав это тем, что Татьяне предложили места в других детских садах, находящихся в нескольких километрах от ее дома. Суд постановил, что права на доступность дошкольного образования не нарушены, так как в семье есть личный автомобиль. Сама Татьяна при этом рассказала, что у нее нет водительского удостоверения.



Правозащитник и секретарь общественного движения «Российским детям – доступное дошкольное образование» Кирилл Дружинин, который помогал Татьяне в составлении документов для апелляции, отмечает, что законом не предусмотрена обязанность родителей заниматься организацией транспорта для доставки детей в детсады.



21 ноября 2019 года Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил решения томских судов, отметив, что «органы местного самоуправления должны предвидеть потребность в местах в учреждениях дошкольного образования и при необходимости расширять их сеть».





Началось новое судебное разбирательство. При этом в июне этого года ребенок Татьяны получил место в детском саду рядом с домом. 24 июля суд встал на сторону томички, при этом отказав в требовании создать и предоставить место в группе полного дня. Правозащитник Кирилл Дружинин допускает, что зачисление ребенка в сад связано с подошедшей очередью, а не упорством матери в суде. При этом Дружинин считает, что это не имеет значения и вердикт вышестоящего суда в любом случае повлияет на то, какие решения томские суды будут выносить в подобных делах в дальнейшем.



На очереди в детские сады и распределение детей в дошкольные учреждения, находящиеся далеко от дома, томичи жалуются постоянно, несмотря на то, что по отчетам никаких очередей в городе не было.



В рамках нацпроекта «Демография» в Томске с 2020 по 2022 год планируется построить 11 новых детских садов на 2200 мест. Всего на реализацию проекта потратят 1,6 миллиарда рублей.





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