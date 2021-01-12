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12 января,
2021
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Томичка вместо заказанного кардигана получила шапочку и кошачий наполнитель

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В дежурную часть полиции обратилась 38-летняя томичка, которая рассказала о хищении денег. Женщине вместе обещанной посылки с кардиганом выслали детскую шапочку и кошачий наполнитель.

Томичка вместо заказанного кардигана получила шапочку и кошачий наполнитель

Как сообщает пресс-служба областного управление МВД, по предварительной информации, потерпевшая в одной из социальных сетей увидела объявление о распродаже товаров в интернет-магазине. Перейдя по  ссылке, она выбрала для покупки кардиган, оформила заказ и стала ждать посылку.


«Через некоторое время ей пришло сообщение, что ее заказ доставлен. В почтовом отделении потерпевшая заплатила за посылку около 4 000 рублей. Распаковав посылку дома, женщина вместо кардигана обнаружила детскую шапочку и наполнитель для кошачьего туалета», — отмечается в сообщении.


В полиции в очередной раз напоминают, как не попасться мошенникам.

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