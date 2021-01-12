Томичка вместо заказанного кардигана получила шапочку и кошачий наполнитель

В дежурную часть полиции обратилась 38-летняя томичка, которая рассказала о хищении денег. Женщине вместе обещанной посылки с кардиганом выслали детскую шапочку и кошачий наполнитель.

Как сообщает пресс-служба областного управление МВД, по предварительной информации, потерпевшая в одной из социальных сетей увидела объявление о распродаже товаров в интернет-магазине. Перейдя по ссылке, она выбрала для покупки кардиган, оформила заказ и стала ждать посылку.







«Через некоторое время ей пришло сообщение, что ее заказ доставлен. В почтовом отделении потерпевшая заплатила за посылку около 4 000 рублей. Распаковав посылку дома, женщина вместо кардигана обнаружила детскую шапочку и наполнитель для кошачьего туалета», — отмечается в сообщении.







В полиции в очередной раз напоминают, как не попасться мошенникам.

