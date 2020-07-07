Томичка Светлана Пантелеева стала народным лауреатом 47-го Грушинского фестиваля

Вместе с народным признанием Светлана получила приз от партнеров фестиваля радио «Калина Красная» — новую гитару, а также ее песни теперь появятся в эфире этой радиостанции.

В Самарской области завершился Международный фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Из-за пандемии коронавируса он впервые прошел в режиме онлайн. По оценкам организаторов фестиваля, к трансляциям концертов фестиваля присоединились в общей сложности более 500 тысяч зрителей. В заключительный день фестиваля зрители выбрали «Народного лауреата». С большим отрывом в сотни голосов победа досталась томичке Светлане Пантелеевой. Всего из нескольких сотен участников право побороться за звание «Народного лауреата» получили 12 авторов и исполнителей. В последний день «Груши» зрители активно голосовали за своих фаворитов. Имя победителя было объявлено на закрытии 47-го Грушинского фестиваля.

47-й фестиваль авторской песни был посвящен 75-летию Великой Победы. Во время фестиваля зрители смогли увидеть концерты Олега Митяева, Вадима Егорова, Вадима и Валерия Мищуков, Александра Городницкого, Галины Хомчик и многих других авторов. А также трансляции с детского проекта Александра Щербины «Рука в руке», когда дети поют песни вместе с их авторами, и масштабный гала-концерт.





Грушинский-2020 объединил более полумиллиона зрителей – это рекордная цифра. Особенно популярен фестиваль был в конце 1970-х годов, тогда его посетило около 100 тысяч человек, а в конце 1990-х – 210 тысяч участников. Сейчас преодолеть километры и нехватку времени для многих, кто раньше не смог посетить Мастрюковские озера, помог новый онлайн-формат Грушинского фестиваля.





Каждый мог выбрать свою трансляцию, так как на официальном сайте Грушинского работали четыре интерактивных окна. В каждом из них шли разные концерты всеми любимых исполнителей, концерты исполнителей на площадке «В гостях у Тимура Ведерникова», в проектах «Квартира» и «Институт Пушкина онлайн».





Как и в офлайне, фестиваль собрал самых известных исполнителей авторской песни, и более того, в традиционном антураже – на «Гитаре». Эта сцена на воде стала неизменной традицией Грушинского фестиваля. И именно на ней были подведены итоги Грушинского конкурса 2020 года.