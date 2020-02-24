Томичка сумела расторгнуть договор с аферистами на сумму 129 тысяч рублей

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Томичка купила массажер за 129 тысяч рублей в кредит и в тот же вечер, одумавшись, сумела расторгнуть договор. Об этом ТВ2 рассказали дети 59-летней Ольги К. Стоимость массажной накидки в интернет-магазинах варьируется от двух до тридцати тысяч рублей за товар.

Ольга К. участвовала в презентации товаров астраханской копании ООО «Азон» в Томске. Ольге позвонили и пригласили в кафе «Меркурий», что на Белинского,38, обещали подарить видеорегистратор и бесплатно сделать массаж в специальных креслах. Женщина вернулась домой с кредитом от «МТС-Банка» на сумму 129 тысяч рублей. Дети Ольги поехали в тот же день к астраханским гастролерам и расторгли договор напрямую с ООО «Азон», пока они находились в Томске. На следующий день торговцы уже покинули город. Томичка вовремя успела вернуть купленные товары и ей не пришлось возвращать деньги через суд.



По словам женщины, на презентации рассказывали о массажных креслах, постельном белье, подушках и одеялах. Около 40 человек участвовали в розыгрыше бытовой техники и постельных принадлежностей. Выиграли только пять человек, их отправили оформлять документы на призы. По условиям розыгрыша компании «Азон», чтобы получить подарки, нужно купить чудо-массажер за 198 тысяч рублей. Со скидкой выходило — 129 тысяч. Покупателям предлагают взять кредит под 17,5% годовых на 36 месяцев. Ольга должна была платить каждый месяц по 4700. Женщина не работает, получает пенсию в размере девяти тысяч рублей. Для нее выплаты по кредиту — существенная сумма.



Как рассказали ТВ2 сотрудники кафе «Меркурий», в Томске астраханские гастролеры были дважды. В последний раз по многочисленным жалобам от покупателей на презентацию товаров приходил участковый. Он посмотрел документы компании. Когда в следующий раз торговцы вернуться в Томск, пока неизвестно.



В прошлом году в Кемеровской области суд обязал ООО «Азон» выплатить покупательнице 200 000 рублей за недостоверную информацию о вибромассажной накидке. Суд выяснил, что массажер продавали незаконно.

Суд при рассмотрении гражданского дела установил, что в соответствии с инструкцией по эксплуатации товара приобретенная массажная накидка на кресло может быть использована для различных видов массажа. В этой же инструкции указано, что накидка является технически сложным товаром бытового назначения — электробытовым прибором. Однако, исходя из названия спорного изделия, оно применяется для массажа — одного из методов лечения и профилактики, применяемого в медицинских целях, — сообщили в пресс-службе Мариинского горсуда.

По данным системы Rusprofile, ООО «Азон» руководит Румия Басманова. Компания работает в России с 2017 года. Продает бытовую технику, посуду и текстиль. За два года работы компания получила прибыль 187 млн рублей.

Специалисты Роспотребнадзора выпустили рекомендации, что нужно сделать, чтобы не попасться на товары по завышенной цене. Нужно составить претензию к продавцу.



Согласно статье 25 Закона РФ «О защите прав потребителей», требование покупателя об обмене либо возврате товара подлежит удовлетворению, если товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеются доказательства приобретения товара у данного продавца, — пояснили в ведомстве.