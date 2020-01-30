Томичка стала «крестной мамой» корабля для Тихоокеанского флота

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В Петербурге на воду спустили корабль противоминной обороны «Яков Баляев». Томичка Полина Баляева стала «крестной мамой» корабля, названного в честь ее двоюродного дедушки, погибшего на фронте во время Второй мировой войны

Запускали корабль 29 января у Средне-Невского судостроительного завода. В церемонии участвовали работники завода, представители ВМФ России, центрального морского конструкторского бюро «Алмаз» и администрации Санкт-Петербурга. Полина Баляева — внучатая племянница Якова Баляева — по заведенной на заводе традиции разбила о борт судна бутылку шампанского.

«Яков Баляев — мой двоюродный дедушка, родной брат моего деда. Он ушел на фронт в 18 лет, а погиб в 21 год, ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Я его не видела никогда. Но в семье про него всегда рассказывали, и мы своим детям рассказываем. Он воевал на Тихоокеанском флоте. Почему в честь него и назвали. Когда решили, что будет строится корабль, нашли несколько имен, тех кто воевал, потом уже из списка имен выбирали. Каким образом эта процедура происходит я не знаю, но выбрали Якова Баляева», — рассказала ТВ2 Полина Баляева.

Фото: snsz.ru

Фото: snsz.ru

Сам Яков Баляев, по словам внучатой племянницы, не томич. Его родители жили в Алтайском крае, позже, уже после гибели сына, родители переехали в Таштагол Кемеровской области. Племянники Якова до сих пор живут там. Внучатые племянницы — Полина и ее сестра — в Томске.

«О том, что корабль хотят назвать в честь нашего родственника узнали, когда была закладка корабля, — говорит Полина Баляева — Когда корабль производится для военно-морского флота, там есть несколько этапов, это многолетний процесс, занимает 2-3 года. И есть несколько торжественных этапов, когда приглашаются родственников человека, в честь которого называют корабль. Нас сначала приглашали года два назад, когда была закладка. Делают табличку из сплава определенных металлов с характеристиками корабля. Ее прикручивают на перегородку, а перегородку закладывают на дно корпуса. Я ездила на закладку. Потом корабль строился примерно полтора года. И вот на спуск тоже нас пригласили. Мы уже полетели вместе с моей сестрой. И мне предложили быть крестной матерью корабля».

На закладку и спуск на воду приглашали приехать всех родственников, Полина вызвалась на предложение в первый и второй раз. А стать«крестной матерью» предложили, потому что представители завода уже были знакомы с девушкой.

Видео взято с ютуб-канала "Новости на Первом канале"