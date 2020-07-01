Томичка сняла документальный фильм о проблеме бездомных животных

«Это работой мы не призываем людей бежать на улицу и в срочном порядке искать бездомное животное. Мы не делим людей только на плохих и хороших, а сам мир – на черное и белое. Нам было важно показать - если люди будут добрее, если станет меньше жестокости, то мир будет лучше и чище. Этот фильм, в первую очередь, о любви. В фильм не вошли самые жестокие моменты, для нас главное было — показать безусловную любовь как хозяина к животному, так и животного к хозяину. На этих примерах мы показали два состояния животного: до того, как оно попало в добрые руки и после», — рассказала Александра.





В основу фильма легли девять историй: студенты, которые не прошли мимо больного котенка, женщина, которая поставила на ноги парализованную собаку и волонтеры из томской команды «Виктория», которые круглосуточно спасают животных, подвергшихся насилию. Некоторых питомцев на данный момент уже нет в живых.



«С самого начала мы понимали, что это онлайн-проект, который должны увидеть, как можно больше людей. Вспышка коронавирусной инфекции сильно помешала процессу съемок, однако мы не сдались и довели дело до конца. Огромное количество положительных отзывов и благодарностей показывает нам, что мы всё сделали правильно», — отметил продюсер фильма Артем Сагеев.