Томичка сняла документальный фильм о проблеме бездомных животных
Студентка институт искусств и культуры ТГУ Александра Преснякова сняла получасовой документальный фильм о проблеме бездомных животных.
«Это работой мы не призываем людей бежать на улицу и в срочном порядке искать бездомное животное. Мы не делим людей только на плохих и хороших, а сам мир – на черное и белое. Нам было важно показать - если люди будут добрее, если станет меньше жестокости, то мир будет лучше и чище. Этот фильм, в первую очередь, о любви. В фильм не вошли самые жестокие моменты, для нас главное было — показать безусловную любовь как хозяина к животному, так и животного к хозяину. На этих примерах мы показали два состояния животного: до того, как оно попало в добрые руки и после», — рассказала Александра.
В основу фильма легли девять историй: студенты, которые не прошли мимо больного котенка, женщина, которая поставила на ноги парализованную собаку и волонтеры из томской команды «Виктория», которые круглосуточно спасают животных, подвергшихся насилию. Некоторых питомцев на данный момент уже нет в живых.
«С самого начала мы понимали, что это онлайн-проект, который должны увидеть, как можно больше людей. Вспышка коронавирусной инфекции сильно помешала процессу съемок, однако мы не сдались и довели дело до конца. Огромное количество положительных отзывов и благодарностей показывает нам, что мы всё сделали правильно», — отметил продюсер фильма Артем Сагеев.
Фильм «Большое сердце в маленьком городе» стал первым в серии социальных благотворительных фильмов, объявленных киностудией CAST production в феврале 2020 года. Темой следующего фильма станет проблема детей-сирот.
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