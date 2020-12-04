Добрые новости
04 декабря,
2020
Новости

Томичка пыталась оформить визу во Францию и лишилась денег

ТВ2
ТВ2
49 минут назад

В одно из районных отделений полиции Томска обратилась женщина, которая рассказала, что неизвестные похитили у нее деньги.


Оказалось, что девушке нужно было оформить визу во Францию удаленно через агента.


«Томичка состоит в группе про путешествия во Францию в одной из социальных сетей. От участницы группы ей пришло сообщение об агенте, через которого удаленно оформляли визу. Девушка попросила его контакты, затем списалась с агентом, договорилась об условиях оформления, скинула необходимые документы, перевела предоплату за услуги, потом за справки, всего около 23 000 рублей», — рассказали в региональном УМВД.


После девушке потребовались документы, которые агент обещал сделать, она их запросила. Но агент после обещания приготовить их перестал выходить на связь.


В полиции отмечают, что самым распространенным способом хищения средств до сих пор являются случаи, когда человек поддался на обман и самостоятельно перевел деньги.


«Следует помнить: при совершении покупок и продаж в сети Интернет необходимо избегать необдуманных финансовых операций, а также тщательно проверять электронные адреса. Зачастую предлагаемые мошенниками ссылки на оплату отличаются всего несколькими символами. Сотрудники банков никогда не звонят и не присылают писем гражданам с просьбой предоставить свои данные. При звонке клиенту сотрудники банка никогда не просят сообщить ему реквизиты и совершить какие-либо операции с картой или счетом. При поступлении телефонного звонка из «банка» и попытках получения сведений о реквизитах карты и другой информации необходимо немедленно прекратить разговор и обратиться в ближайшее отделение банка либо позвонить в организацию по официальному номеру контакт-центра (номер телефона службы поддержки клиента указан на оборотной стороне банковской карты)», — объясняют в полиции.

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