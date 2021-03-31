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31 марта,
2021
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Томичка, «продававшая» несуществующую одежду через Интернет, пойдет под суд

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Прокуратура Октябрьского района Томска обвинила 27-летнюю томичку в 25 случаях мошенничества. Уголовное дело направлено в суд, сообщается на сайте областной прокуратуры.

Томичка, «продававшая» несуществующую одежду через Интернет, пойдет под суд

По версии следствия, в период с декабря 2018 года по январь 2021 года, обвиняемая публиковала посты о продаже одежды, обуви и различных аксессуаров в одной из соцсетей и на электронной торговой площадке. При этом ничего продавать женщина не собиралась. Она вступала в переписку с потенциальными покупателями и убеждала потерпевших в возможности продажи интересующего их товара при условии его полной предоплаты. Однако после перевода денег покупатели обещанный товар не получали. Общая сумма ущерба, причиненная двадцати пяти потерпевшим, составила более 200 тысяч рублей.


Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд

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