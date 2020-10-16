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16 октября,
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Томичка приняла участие в кастинге в шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Томичка Кристина Бродецкая (Крис Бро) приняла участие в кастинге в шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ. Девушка с самого детства занимается танцами, окончила отделение хореографического творчества в томском «Губернаторском колледже социально-культурных технологий и инноваций».

Томичка приняла участие в кастинге в шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ

«Я с детства занимаюсь танцами, хотя не всегда мое увлечение поддерживали родители, — говорит Кристина. — Десять лет назад переехала в Москву, попала на большую сцену в мюзикл, в тот момент родители приняли мое увлечение, а точнее, уже дело жизни. Семь лет назад занялась pole dance и год назад открыла свою пилонную и танцевальную школу PRO BRO».


На кастинге Кристина станцевала pole dance под композицию Елены Темниковой «Нет связи». Девушка самостоятельно поставила себе номер, вдохновившись переживаниями, связанными с личной жизнью. ​В эфире телеканала выпуск покажут 17 октября в 20.00 (по местному времени).

«Танцы» — телевизионное шоу, стартовавшее в августе 2014 года. Участники проекта борются за звание лучшего танцовщика России. В качестве хореографов-наставников выступают Егор Дружинин, Мигель и Татьяна Денисова.


Ранее несколько томских танцовщиков успешно прошли первые этапы кастингов, однако в окончательный состав команд не попадали.

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