Томичка приняла участие в Карантиновидении

Томичка Жанна Бодего приняла участие в конкурсе Карантиновидение, организованном группой Little Big и российским певцом и блогером Эльдаром Джараховым. Жанна перепела песню «Батарейка» группы «Жуки» и показала в клипе, как именно проводит самоизоляцию: устраивает показ мод игрушкам, занимается спортом с телефоном в одной руке и булкой хлеба в другой, жалуется на то, что нет денег, но есть лишние килограммы.



«Я никогда раньше не записывала ни песен, ни клипов. Это развлечение, которым мы со старшей дочерью заняли себя на два дня, разнообразило нашу самоизоляцию. Благодаря ему у нас появились новые знания, опыт, эмоции. Уже это является для меня призом», — говорит Жанна.