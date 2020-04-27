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27 апреля,
2020
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Томичка приняла участие в Карантиновидении

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Томичка Жанна Бодего приняла участие в конкурсе Карантиновидение, организованном группой Little Big и российским певцом и блогером Эльдаром Джараховым.  Жанна перепела песню «Батарейка» группы «Жуки» и показала в клипе, как именно проводит самоизоляцию: устраивает показ мод игрушкам, занимается спортом с телефоном в одной руке и булкой хлеба в другой, жалуется на то, что нет денег, но есть лишние килограммы.


«Я никогда раньше не записывала ни песен, ни клипов. Это развлечение, которым мы со старшей дочерью заняли себя на два дня, разнообразило нашу самоизоляцию. Благодаря ему у нас появились новые знания, опыт, эмоции. Уже это является для меня призом», — говорит Жанна.

Российская группа Little Big должна была принимать участие в музыкальном конкурсе Евровидение, но из-за коронавируса его отменили. Тогда группа анонсировала свой песенный конкурс «Карантиновидение-2020», участие в котором может принять любой желающий.


«Главная цель этого проекта — поддержка друг друга в столь непростое время. Поэтому не стесняйтесь, записывайте песни и снимайте клипы на любую тему. Мы обязательно посмотрим все ваши видео и надеемся, что их увидит вся страна, а может, и весь мир», — объяснили лидер Little Big Илья Прусикин и Эльдар Джарахов на YouTube-канале объединения «КликКлак».


Чтобы стать участником конкурса, нужно придумать песню, снять клип длиной в минуту на мобильный телефон в домашних условиях, затем загрузить результат в Instagram, сопроводив хэштегом #Карантиновидение2020, и отметить Прусикина, Джахарова и «КликКлак». Жюри конкурса —  Гарик Харламов, Полина Гагарина, Лолита, Моргентштерн — уже начали оценивать ролики на YouTube-канале.

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