Томичка погасила долг в 650 тысяч рублей за мужа, чтобы продать квартиру

Томичка оплатила 650 тысяч рублей долгов своего мужа, чтобы избежать ареста выставленной на продажу квартиры. Долг у мужчины накопился за коммунальные и налоговые платежи, сообщает пресс-служба судебных приставов.

Индивидуальный предприниматель задолжал 120 тысяч рублей за коммунальные и жилищные услуги и еще 500 тысяч — за налоговые платежи. Вместе с исполнительским сбором сумма долга составила 650 тысяч рублей.





Сотрудник УФССП выяснила, что должник владеет шестью транспортными средствами и несколькими объектами недвижимости, в том числе в Сочи. Пристав вынесла запрет на регистрацию автопарка мужчины и на сделки в отношении объектов недвижимости и собиралась арестовать один из них.



Однако этого не потребовалось: долги предпринимателя погасила его жена. Женщина пояснила, что возникла необходимость продать одну из квартир, а запрет на регистрацию жилья на нового собственника не давал этого сделать.