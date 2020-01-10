Добрые новости
10 января,
2020
1
фото
Новости

Томичка погасила долг в 650 тысяч рублей за мужа, чтобы продать квартиру

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Томичка оплатила 650 тысяч рублей долгов своего мужа, чтобы избежать ареста выставленной на продажу квартиры. Долг у мужчины накопился за коммунальные и налоговые платежи, сообщает пресс-служба судебных приставов.

Томичка погасила долг в 650 тысяч рублей за мужа, чтобы продать квартиру

Индивидуальный предприниматель задолжал 120 тысяч рублей за коммунальные и жилищные услуги и еще 500 тысяч — за налоговые платежи. Вместе с исполнительским сбором сумма долга составила 650 тысяч рублей.

Сотрудник УФССП выяснила, что должник владеет шестью транспортными средствами и несколькими объектами недвижимости, в том числе в Сочи. Пристав вынесла запрет на регистрацию автопарка мужчины и на сделки в отношении объектов недвижимости и собиралась арестовать один из них.

Однако этого не потребовалось: долги предпринимателя погасила его жена. Женщина пояснила, что возникла необходимость продать одну из квартир, а запрет на регистрацию жилья на нового собственника не давал этого сделать.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.