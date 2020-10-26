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26 октября,
2020
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Томичка перевела мошенникам 6,5 миллионов рублей

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Жительница Томска перевела на счета мошенников 6,5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Полицейские возбудили уголовное дело. 

Томичка перевела мошенникам 6,5 миллионов рублей

В полицию обратилась женщина 1963 года рождения. Она рассказала, что на сотовый телефон потерпевшей позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Сообщив о подозрительных операциях по счетам, они попросили жительницу областного центра помочь им в поиске мошенников.


«Неизвестные убедили женщину снять все денежные средства и перевести их на безопасный счёт. Поверив злоумышленникам, потерпевшая через банкомат перевела на указанные ими счета 6,5 млн рублей», – пояснили в ведомстве.


​По данному факту следственным подразделением ОМВД России по Советскому району города Томска возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).



Сотрудники УМВД напоминают, если вам поступил телефонный звонок  из «банка» и вас попросили рассказать данные о реквизитах карты и другой информации необходимо немедленно прекратить разговор и обратиться в ближайшее отделение банка либо позвонить в организацию по официальному номеру контакт-центра (номер телефона службы поддержки клиента указан на оборотной стороне банковской карты).


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