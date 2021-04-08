Томичка отдала мошенникам более миллиона рублей за оккультный обряд

Жительница Томской области отдала мошенникам более миллиона рублей за дистанционное лечение через проведение оккультного обряда. Об этом сообщается на сайте облпрокуратуры.

«Потерпевшая увидела рекламу дистанционного лечения заболеваний посредством проведения оккультных обрядов. Позвонив по указанному в рекламе номеру телефона, злоумышленники убедили потерпевшую в необходимости перевести денежные средства за лечение и приобретение материалов для проведения указанных обрядов, в результате чего у женщины было похищено свыше 1 миллиона рублей», — говорится в сообщении.





В марте этого года в Томской области было возбуждено 309 уголовных дел по фактам хищения денег с банковских счетов. Из них 143 квалифицировали как кража, 166 – как мошенничество. Общая сумма причиненного ущерба составила более 35 миллионов рублей.

«Основными способами совершения таких преступлений являются телефонные звонки якобы от сотрудников колл-центров либо служб безопасности банков с уверениями о необходимости защиты своих сбережений посредством перевода денег на другие счета, либо путем сообщения пин-кодов от банковских карт и иной конфиденциальной информации, необходимой для их использования. В сети «Интернет» под видом разных обещаний (по поводу выгодных приобретений, моментального заработка и т.п.) гражданам предлагается посетить интернет-ссылки. При переходе по ним без уведомления пользователя происходит скачивание вирусных программ, которые облегчают преступникам доступ к конфиденциальной информации», — отмечает ведомство.



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В свою очередь, сотрудники областной прокуратуры призывают томичей быть осторожными и внимательными.