Томичка попросила полицию и мэрию провести акцию 31 января мирно

Напомним, 31 января на площади перед БКЗ должна пройти вторая акция в поддержку арестованного Алексея Навального. Томские власти мероприятие не согласовали в связи с запретом на проведение массовых мероприятий в пандемию.

Томичка Ася Шулбаева обратилась к полиции и службе безопасности мэрии с просьбой провести акцию в поддержку арестованного Алексея Навального мирно и без насилия.

Ранее, 21 января, гражданская активистка Ася Шулбаева вышла в одиночный пикет в поддержку Алексея Навального. Она считает незаконным арест и уголовное преследование российского политика. На пикет она вышла с плакатом «Я не боюсь, и вы не бойтесь. Навальный».

Вот, что написала Ася Шулбаева на своей странице в facebook .

«Заглядывать в глаза ОМОНовцу бесполезно» — сказал бывший томич Сергей Колотовкин , один из трех человек, придумавших в 2012 году акцию «Бессмертный полк». 23 января в Санкт-Петербурге, когда Сергей с близкими шел к метро после акции, омоновцы в ходе задержания травмировали немолодому человеку руку. Сложный перелом, на восстановление понадобится полгода.



В глаза ОМОНовцу смотреть бесполезно. Сама форма, анонимность, и «накачка» со стороны командиров настраивает их в день проведения шествия или митинга неприязнью, а то и ненавистью. Или же, напротив, ориентирует на то, чтобы быть корректными и реально заниматься охраной общественного порядка. Как это было в нашем городе неделю назад.



Поэтому я, житель Томска, написала и отправляю вам это обращение. Думаю, силовики не станут действовать без того, чтобы получить «добро» от властей города и области.



В мэрии не подписали заявку на проведение митинга либо пикета 31 января. Как не давали положительного ответа на многие заявки и раньше. Вопреки 31-й статье Конституции, декларирующей, что граждане могут собираться для выражения своего мнения мирно и без оружия. Статье 29-й, говорящей, что каждый имеет право на свои убеждения и их высказывание.



Но люди все равно выйдут. Выйдут наши совершеннолетние дети - или ровесники наших детей. И потому мы, люди в возрасте 50 - 60 лет, встанем рядом с ними. Мы — я и многие мои друзья, интеллигенция Томска, — были в прошлую субботу, 23 января.



В этот день наш город очень хорошо выглядел на фоне других. Наш Томск и так печально прославился, его гостиница «Ксандер» и даже село Кафтанчиково известны теперь миллионам. В том числе отказом возбудить уголовное дело в связи с попыткой убийства Алексея Навального.



Давайте же не вставать в печальную цепочку тех городов, где силовики применяли насилие к мирным протестующим!



Жизнь невозможно остановить, «фарш невозможно провернуть назад». И 40 с лишним миллионов просмотров расследования про отравление, 102 миллиона (!) просмотров фильма про дворец Путина уже - в эти месяцы и дни - меняют сознание россиян. Того самого «глубинного народа», о котором так любят рассуждать. Уж если 80-летние пенсионерки, освоившие смартфоны, пересылают друг другу ролик с расследованием и смотрят с телефонов, то что говорить о более молодых?



Если у вас вызывает сомнение количество просмотров - предлагаю обратить внимание на то, что у последних роликов, и про отравителей, и про дворец, есть английские субтитры. Значит, с ними могут знакомиться в любой точке Земного шара.



Вы, несомненно, на совещаниях принимаете решение о том, как действовать силовикам в воскресенье, 31 января и во время последующих акций. Как поступать г-ну полковнику Водянкину, и другим, чьих имен мы не знаем. В положениях о департаментах безопасности говорится, что одна из их задач - следить за соблюдением прав и свобод граждан.



Если 31 января пройдет, как 23 января, то Томск сохранит свою репутацию умного университетского города. Репутацию перед нами, жителями Томска, гражданами России. Перед многочисленными иностранными студентами и аспирантами, перед иностранными партнерами наших научных учреждений и т.д.





«Крот истории роет медленно». Но результат придет все равно. Я это знаю как историк по образованию, человек с дипломом истфака ТГУ.



И в эти дни от нас зависит, кем мы - мы и вы - в истории останемся».





Шествие в поддержку Алексея Навального в Томске 23 января стало одним из самых многочисленных за последние несколько лет. По оценкам организаторов, в нем приняли участие не менее 3 тысяч человек. Мэрия Томска не согласовала мероприятие, сославшись на нарушение сроков уведомления.





Полиция задержала 23 участников шествия, в том числе его организаторов Ксению Фадееву и Андрея Фатеева. Суд приговорил их к штрафу в 25 тысяч рублей по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».





Подробнее о том, как проходила акция, читайте здесь.





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