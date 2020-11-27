Томичка ночью перевела мошенникам 50 тысяч рублей ради «спасения» дочери

В дежурную часть полиции Октябрьского района Томска обратилась женщина с заявлением о том, что ее обманули мошенники, сообщает пресс-служба регионального УМВД.





По словам женщины, ночью на ее номер телефона позвонили неизвестные, человек представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие – сбила человека и впоследствии он скончался.





«Далее звонивший передал трубку якобы ее дочери, которая подтвердила слова. Злоумышленники сообщили томичке, что для избежания ответственности необходимо перевести 50 000 рублей на номер телефона. Женщина, находясь в заблуждении и следуя указаниям, проследовала к терминалу и осуществила перевод денежных средств», — говорится в сообщении.





Лишь позже, когда женщина связалась с дочерью, поняла, что поверила мошенникам. Чтобы ситуации не повторялись, полицейские рекомендуют рассказать старшим родственникам, как действовать в подобных ситуациях.





«Лично свяжитесь с родственником и уточните, действительно ли он попал в беду. Помните, что материальный ущерб всегда возмещается в судебном порядке, а не с помощью денежных вознаграждений незнакомцам. Если вы разговариваете с якобы представителем правоохранительных органов, спросите, в какое отделение полиции доставлен родственник. Набрав 102 и узнав номер дежурной части данного отделения, можно поинтересоваться, действительно ли родственник находится там и кто занимается этим делом», — объясняют в полиции.





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