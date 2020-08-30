Томичка Наталья Цветкова будет отвечать за озеленение Новосибирска
Наталья Цветкова, в недавнем прошлом заместитель начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска, которая отвечала за озеленение в городе, возглавила в Новосибирске муниципальное казенное учреждение «Горзеленхоз». Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
Представляю новосибирцам нового руководителя «Горзеленхоза» – Цветкову Наталью Владимировну, — пишет в соцсетях вице-мэр Новосибирска. — Опытный специалист с хорошим профильным образованием, заканчивала Томский государственный университет по специальности «инженер садово-паркового и ландшафтного строительства». Рекомендации магистратуры ТГУ и мэра Томска Ивана Григорьевича Кляйна максимально благожелательные – они высоко оценивают профессиональные качества Натальи Владимировны.
Опыт практической работы по благоустройству и озеленению Цветкова подкрепляла научной и преподавательской деятельностью. Уверена, что Новосибирску будет полезен свежий взгляд и поиск новых решений по изменению облика города, его общественных пространств.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе пресс-конференции также отозвался о Наталье Цветковой наилучшим образом:
Прекрасный кандидат, научная степень, прекрасные результаты работы по благоустройству в городе Томске. За цветами мы, кстати, часто ездим в Томск, – сообщил Локоть. – Опыт хороший, специалист грамотный. Я возражать не стал – решение принято департаментом. Надеемся на улучшение результатов по благоустройству в городе Новосибирске.
В этих аттестациях нет ни слова о «липовом» уголовном деле, из-за которого Наталья Цветкова покинула томскую мэрию. Напомним, что в начале июня региональный СК по материалам УФСБ возбудил уголовное дело на одного из руководителей городского департамента дорожной деятельности и благоустройства. Имя Натальи Цветковой напрямую не называлась, но поскольку после этой новости именно она покинула мэрию, то все догадались, что именно ее ФСБ подозревала в злоупотреблении должностными полномочиями при сносе трех лип на проспекте Ленина. К сожалению, ТВ2 не удалось пока выяснить, закрыто ли уголовное дело в отношении Натальи Цветковой.
В Томске Наталья Цветкова была членом городского Ландшафтного клуба. Ее коллега по клубу Татьяна Мут считает, что для соседей назначение томички директором «Горзеленхоза» — это большая удача. «Новосибирску повезло, надо сказать. И для Томска Наталья много хорошего сделала. Многолетники в городе стали высаживать. И клумба перед Пассажем купца Второва наконец-то прилично выглядит. А раньше на Ново-Соборной были ее прекрасные арабески, пока не стали там массивами красную бегонию высаживать», — написала в комментарии к новости в Фейсбуке Татьяна Мут.
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