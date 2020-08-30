Томичка Наталья Цветкова будет отвечать за озеленение Новосибирска

Представляю новосибирцам нового руководителя «Горзеленхоза» – Цветкову Наталью Владимировну, — пишет в соцсетях вице-мэр Новосибирска. — Опытный специалист с хорошим профильным образованием, заканчивала Томский государственный университет по специальности «инженер садово-паркового и ландшафтного строительства». Рекомендации магистратуры ТГУ и мэра Томска Ивана Григорьевича Кляйна максимально благожелательные – они высоко оценивают профессиональные качества Натальи Владимировны.

Опыт практической работы по благоустройству и озеленению Цветкова подкрепляла научной и преподавательской деятельностью. Уверена, что Новосибирску будет полезен свежий взгляд и поиск новых решений по изменению облика города, его общественных пространств.