Томичка Анна Скопинова стала двукратной чемпионкой России по кинологическому спорту IGP

IGP включает в себя три вида испытаний: следовую работу, послушание и защитную службу. По итогам соревнований первое место завоевала томичка Анна Скопинова с бельгийской овчаркой (малинуа) Vyatkin’s Robbie.

В Московской области завершился чемпионат России по кинологическому спорту IGP (служебное троеборье). В соревнованиях принимали участие более 70 сильнейших спортсменов со всей страны.

«Мы с Робби – двукратные ЧЕМПИОНЫ РОССИИ ПО IGP! А-96, В-91, С-97. Третий результат на следу и Лучшая Защита соревнований! Нам удалось повторить второй раз результат 2019 года! Что за труд стоит за этим результатом — известно единицам. Спасибо моей семье, моему тылу, за возможность показать то, к чему мы так долго шли», — написала Анна Скопинова в Фейсбуке после соревнований.





IGP делится на 3 степени — I, II и III, последовательно усложняясь. Эти степени включают следовую работу (раздел A), послушание (раздел B) и защиту проводника (раздел C).