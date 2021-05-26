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26 мая,
2021
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Новости

Томичка Анна Скопинова стала двукратной чемпионкой России по кинологическому спорту IGP

ТВ2
ТВ2
8 часов назад

В Московской области завершился чемпионат России по кинологическому спорту IGP (служебное троеборье). В соревнованиях принимали участие более 70 сильнейших спортсменов со всей страны.


IGP включает в себя три вида испытаний: следовую работу, послушание и защитную службу. По итогам соревнований первое место завоевала томичка Анна Скопинова с бельгийской овчаркой (малинуа) Vyatkin’s Robbie.

Томичка Анна Скопинова стала двукратной чемпионкой России по кинологическому спорту IGP
Фото: с личной страницы в Фейсбуке Анны Скопиновой

«Мы с Робби – двукратные ЧЕМПИОНЫ РОССИИ ПО IGP! А-96, В-91, С-97. Третий результат на следу и Лучшая Защита соревнований! Нам удалось повторить второй раз результат 2019 года! Что за труд стоит за этим результатом — известно единицам. Спасибо моей семье, моему тылу, за возможность показать то, к чему мы так долго шли», — написала Анна Скопинова в Фейсбуке после соревнований.


IGP делится на 3 степени — I, II и III, последовательно усложняясь. Эти степени включают следовую работу (раздел A), послушание (раздел B) и защиту проводника (раздел C). 

Анна Скопинова с питомцами
Анна Скопинова с питомцами
Фото: с личной страницы в Фейсбуке

Анна Скопинова – руководитель кинологического комплекса «Аксиома», судья РКФ по рабочим качествам собак, владелица племенного питомника рабочих собак (малинуа и лабрадоры) «Axiom All Right». Занимается дрессировкой собак более 20 лет.

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