Томичка получила срок за то, что выбросила котят из окна квартиры

Томский областной суд рассмотрел дело жительницы поселка Копылово, обвиненной в жестоком обращении с животными. Об этом сообщается на сайте суда.

В ходе заседания стало известно, что подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения и разозлившись на поведение котят, принадлежавших родственнице сожителя, выбросила из окна квартиры на улицу двух котят. В итоге один котенок ударился о металлическую трубу, а другой ударился об асфальт и умер.





Затем подсудимая взяла раненого котенка и в присутствии малолетних детей стала дергать его лапы и растягивать животное в противоположные стороны. Далее она, не реагируя на просьбы малолетних детей прекратить издевательство, несколько раз ударила котенка об асфальт. В итоге котенок получил множественные травмы.





В суде женщина признала свою вину полностью, но от дачи показаний отказалась. С учетом всех обстоятельств суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного п. п. «б, в» ч. 2 ст. 245 УК РФ, и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.