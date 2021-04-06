Томичи жалуются на работу дренажных систем и забитые ливневки

«Шел пешком (Черемошники — Каштак — Развязка — Комсомольский), местами об этом жалел», «Утром был гололед — доскользил, а обратно хлюп-хлюп-хлюп...» — пишут томичи в сетях.

Дорожные службы Томска проводят прочистку дренажных систем и ливневых канализаций. Ранее жители города жаловались на забитые ливневки и глубокие лужи, из-за которых сложно передвигаться по городу пешком.

В настоящее время выполнены работы по протаиванию и прочистке дренажей по следующим адресам: ул. Ялтинская, Чернышевского, Радищева, пер. Некрасова, Днепровский, ул. Оренбургская, пер. М. Кирпичный, ул. Ферганская, Б. Подгорная, 215, 203, пр. Фрунзе, 88, пер. Мирный, ул. Б. Хмельницкого, 55, ул. Достоевского, пер. Донской – улица Катунская, переулок Добролюбова.





По указанным адресам в микрорайоне Черемошники работа проводится с кратностью раз в два-три дня. Также в целях снижения рисков аварийного скопления талых вод в период массового таяния снега произведены прочистка и протаивание нижних точек ливнеприемников по следующим адресам: пр. Ленина – пер. Тихий, пер. Базарный 12, ул. Московский тракт, 11 а, ул. Кулагина – ул. Елизаровых, пр. Комсомольский, 15, ул. Балтийская – ул. Осенняя, ул. Розы Люксембург, 4-8, ул. Кривая, 29, пр. Фрунзе – ул. Белинского, ул. Говорова, 1, пр. Ленина – пер. Островского, пр. Ленина – пер. Карповский, пр. Ленина, 40, 89, 54 б стр. 1, пр. Фрунзе, 2-90, 3-57, ул. Степана Разина, 14, пер. Дербышевский, 15 и ул. Елизаровых, 65.





В случае скопления талых вод на участках уличной сети бригады дорожных служб проводят откачивание воды. Такие работы проводились на участках улиц Потанина, Елизаровых, Шевченко, Никитина, Алтайская, Матросова, Луговая, Крымская, Севастопольская, а также в с. Тимирязевское по ул. Ленина и Октябрьская.





«Службы городского хозяйства будут продолжать вести мониторинг ситуации и в случае необходимости подключать все имеющиеся в распоряжении города ресурсы для борьбы с паводком в соответствующем порядке», — сказал заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус.