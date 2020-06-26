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26 июня,
2020
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Новости

Томичи жалуются на принуждение к голосованию по поправкам в Конституции

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Большинство нарушений, о которых сообщают томичи, касаются принуждения к голосованию. На данный момент «Карта нарушений на выборах» сообщает о 12 случаях, когда работодатели пытались привлечь к голосованию своих работников незаконными методами.

Так ведущий специалист отдела по управлению персоналом областного ДРСУ Ольга Плотникова просила отчитаться по телефону, кто из сотрудников проголосовал, а кто нет.

Томичи жалуются на принуждение к голосованию по поправкам в Конституции

Движение по общественному наблюдению за выборами «Голос» напоминает, что никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в общероссийском голосовании, а также препятствовать его свободному волеизъявлению (ч. 8. ст. 2 Закона о поправке к Конституции Российской Федерации). Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором (ст. 60 Трудового кодекса РФ).

Сотрудникам северского оркестра музыкального театра обещали зачесть поход на избирательный участок как репетицию и оплатить. «Томичей, работающих в нашей организации МБУ "Северский музыкальный театр" немного, примерно 15-20 сотрудников. Администрация театра обязала всех томичей голосовать по поправкам в Конституцию на избирательном участке, расположенном на территории театра. Кроме этого нарушения, также всем дали информацию, что нет причины ходить на свои томские избирательные участки и там открепляться, достаточно только прикрепиться в Северске. И, в довесок, информировали, что те, кто будут участвовать в выборах 25 июня получать дополнительную оплату за труд», — рассказывает один из сотрудников оркестра.

Томичи жалуются на принуждение к голосованию по поправкам в Конституции

Ольга Сергеевна Алешина — главный дирижер театра. Сотрудник из Томска, который отказался голосовать в Северске, рассказал, что Алешина обещала в перспективе недоброжелательное к нему отношение со стороны администрации театра. 

«В Отделении ПФР по Томской области (Томск, Кирова 41/1) управляющий и его помощник 19 июня заставили всех присутствующих сотрудников написать заявления о прикреплении к ближайшему к месту работу избирательному участку, чтобы 25 и 26 числа все проголосовали в рабочее время. На тех, кто пытался отказаться и не писать заявление, было оказано давление в том числе лично управляющим», сообщил избиратель движению «Голос».

«Работодатели ровным строем ведут сотрудников голосовать, контролируют этот процесс. Один из наших наблюдателей сообщил, что сотрудница РЖД фотографировалась с бюллетенем, чтобы отправить фотографию в рабочий чат. Масштабы впечатляют, для Томска такие массовые проявления принуждения - нонсенс», — рассказала ТВ2 координатор движения «Голос» в Томской области Анна Юдина.

Все жалобы на принуждение к голосованию за поправки в Конституции можно посмотреть здесь.

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