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01 февраля,
2021
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Томичи жалуются на плохо освещенные тротуары вблизи школ и детских садов

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Жители Томска жалуются на плохо освещенные тротуары и улицы вблизи школ, детских садов и спортивных центров. ОНФ выявил свыше 10 проблемных адресов.

Томичи жалуются на плохо освещенные тротуары вблизи школ и детских садов

«Так, отсутствует уличное освещение на тротуаре на Иркутском тракте, 166, рядом с детским садом № 11 и на Иркутском тракте, 182, рядом с детским садом № 82, корпус 2. Самое интересное, что там стоят уличные столбы, фонари, однако они не горят. Помимо двух муниципальных детских садов, в этом микрорайоне находится школа № 53. Дети и взрослые ходят в детские сады и школу утром и вечером по неосвещенной улице, что негативно сказывается на безопасности людей, на безопасности дорожного движения. По информации жителей, участки пешеходных дорог вблизи данных социальных учреждений уже в течение многих лет не освещены. Люди давно просят организовать здесь оптимальное уличное освещение», – сообщил член общественной муниципальной комиссии по благоустройству города Томска Роман Клясюк.

Томичи жалуются на плохо освещенные тротуары вблизи школ и детских садов

Аналогичную проблему общественники в ходе мониторинга выявили в Академгородке на участке проспекта Развития, 3. Там между зданиями особой экономической зоны и академии спорта установлены уличные фонари, однако они тоже не светят в темное время суток. Пешеходная дорожка не освещена и не чистится от снега. Дети и взрослые, которые занимаются физической культурой и спортом в академии спорта, идут по тротуару вечером в темноте и по сугробам.

Томичи жалуются на плохо освещенные тротуары вблизи школ и детских садов

«Есть проблема с уличным освещением на улицах Сибирской, Льва Толстого, Олега Кошевого, Челюскинцев. Это достаточно густонаселенный микрорайон Томска, где расположены сразу две школы – № 23 и № 15, а также три детских сада. Здесь большую территорию занимает частный сектор, где многие улицы слабо освещены, фонари горят далеко не везде, а дорожная часть остается без тротуаров. Остановки общественного транспорта есть только на улице Сибирской, и со всех окрестных улиц людям нужно идти до них пешком сотни метров. Естественно, пешеходы двигаются по проезжей части. Среди них немало детей, которые возвращаются вечером домой с учебы», – рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Константин Юденко.

Томичи жалуются на плохо освещенные тротуары вблизи школ и детских садов

Жалуются на плохое освещение жители присоединенных поселков, отдаленных микрорайонов, таких как улица Угрюмова. В Октябрьском районе активисты обнаружили сразу несколько проблемных объектов — это улицы Белозерская, 28, Партизанская, 15, Пушкина, 29, Новокиевская, 10, а также в других районах города по таким адресам, как улица Киевская, 3 и 109, корпус 8.


Они направили обращение в профильный департамент и районные администрации с просьбой решить эту проблему.

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