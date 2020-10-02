Томичи жалуются на отсутствие отопления и горячей воды

Жители нескольких домов в Томске жалуются на отсутствие отопления и горячей воды. Официально отопительный сезон в городе стартовал 23 сентября, но без отопления, по данным областного департамента ЖКХ и госжилнадзора, остаются порядка 130 домов.

Так, на холод в квартирах и отсутствие горячей воды жалуются жители домов по адресам улица Мельничная, 47, Пушкина, 52В, Фрунзе, 131/1 и Шевченко 39л/2.

В моем доме до сих пор не дали отопление, горячей воды тоже нет, – рассказала ТВ2 жительница дома по Мельничной, 47 Лариса. – Тепла не было вообще, горячей воды нет с 23 сентября. Написали жалобу в администрацию, прокуратуру, ответ один: «Ждите». Мы платим исправно, почему такое отношение?

В «ТомскРТС» комментируют, что компания продолжает устранять локальные дефекты на подходящих тепловых сетях. Работы на теплотрассе, к которой подключен дом Пушкина, 52в, закончат сегодня, и уже завтра теплоснабжение возобновят. Отопление на Фрунзе, 131/1 планируют возобновить 5 октября.





«Теплоснабжение в домах по адресу Мельничная, 47 и Шевченко, 39 л/2 зависит от устранения повреждений на тепловых сетях после узлов управления, которые не переданы в аренду «Томск РТС». Однако организация окажет помощь в их устранении в ближайшее время, сразу после завершения работ на арендованных тепловых», — обещают в компании.





К моменту начала отопительного сезона в Томске остались открытыми более 500 раскопок. По поручению мэра их должны заасфальтировать до 15 октября.



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