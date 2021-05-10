Томичи жалуются на высокую стоимость подключения к газопроводу
Жители Томской области жалуются на высокую стоимость подключения к газопроводу в тех населенных пунктах, где магистральные газопроводные сети уже проведены.
Так, житель села Тахтамышево Томского района Алексей Поломошнов рассказал, что при подаче заявление газораспределительная компания выставила ему счет за присоединение к газовой сети на сумму 5 млн 850 тыс. руб.
«При этом техническая возможность подключения к газовым сетям в нашем населенном пункте имеется. Расстояние от моего земельного участка до газораспределительного узла составляет 300 метров, хотя газораспределительная компания утверждает, что оно в два раза больше – 635 метров. Непонятно, почему на местах не выполняется поручение Президента РФ от 31 мая 2020 года о том, что подключение к газоснабжению до границ земельных участков граждан должно проводиться бесплатно», – отметил Алексей.
С аналогичной проблемой столкнулись жители села Дзержинское Томска, проживающие в переулке Ромашковый. Газификация населенного пункта проводится второй год, имеется проектная документация, есть технические условия, однако власти отвечают, что бюджетные деньги на газификацию этой улицы не предусмотрены.
«Стоимость подключения частного дома к газораспределительным сетям, согласно проекту договора, составляет два миллиона 227 тысяч рублей. При этом от наших домов до точки подключения к газовым сетям всего 200 метров. У жителей, проживающих на нашей улице, а это семьи с маленькими детьми и ипотекой, нет возможности за свой счет подводить газ с соседних улиц за свой счет. Это тяжелым бременем ляжет на наш семейный бюджет», – рассказала Марина Литосова.
В томском селе Тимирязевское аналогичная проблема. Там без газа остались жители улицы Чапаева. В газораспределительной компании пояснили, что по улице проходит частный газопровод, и требуют за присоединение к сети свыше 200 тыс. руб., Более 210 тысяч рублей необходимо заплатить и жителям поселка Заварзино, чтобы провести газ в свой дом.
«И это помимо затрат на оформление документов и приобретение оборудования. При этом от моего дома на улице Мостовая до газовых сетей необходимо проложить всего 30 метров трубы. Как мне, работнику бюджетной организации, с окладом в размере 18 тысяч рублей осуществить при таких условиях газификацию своего дома и улучшить качество жизни моей семьи? Почему в одни населенные пункты газ ведут бесплатно, за счет бюджета, а мы, жители поселка Заварзино, вынуждены платить такие огромные суммы за газ?» – говорит житель поселка Вячеслав Ященко.
Президент РФ Владимир Путин говорил в своем недавнем послании Федеральному Собранию поручил обеспечить бесплатный подвод газа к домовладениям до 2023 года. Директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов отметил, что программа бесплатной газификации частного сектора затронет только дома площадью не более 300 квадратных метров и чьи домовладения находятся на удалении от газораспределительной сети не более чем на 200 метров.
«Это очень важный вопрос. К нам, в региональное отделение Народного фронта, поступает от людей немало жалоб по поводу того, что газораспределительные компании предлагают жителям заплатить огромные суммы за присоединение к газовым сетям и подведение их к участку. Только на последнюю прямую линию с Президентом такие обращения поступили от жителей Тимирязевского, Дзержинского, Тахтамышева, Заварзина, Лоскутова, Степановки, Колпавшева. По каким-то причинам улицы, на которых они проживают, оказались не газифицированы. В результате с людей требуют за подключение частного дома к газораспределительным сетям от 200 тысяч до 6 миллионов рублей. У пенсионеров, бюджетников, многодетных и малоимущих семей нет таких средств. Необходимо как можно скорее устранить такую несправедливость. Бесплатное подведение газовых сетей до границ участка должно стать повсеместной практикой», — сказал сопредседатель регионального ОНФ Константин Юденко.
Добавим, до конца 2023 года мэрия Томска планирует газифицировать поселки Штамово, Спутник, где предстоит построить 10 километров сетей, а также поселки Кузовлево (12 километров сетей), Лоскутово (11 километров сетей). Проект по замене сжиженного газа на природный реализуют в многоквартирниках на улицах Учебной и Тимакова. Общая стоимость работ — 423 миллиона рублей, из которых 323 миллиона пойдут на корректировку проектной документации.
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