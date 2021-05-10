Томичи жалуются на высокую стоимость подключения к газопроводу

Так, житель села Тахтамышево Томского района Алексей Поломошнов рассказал, что при подаче заявление газораспределительная компания выставила ему счет за присоединение к газовой сети на сумму 5 млн 850 тыс. руб.







«При этом техническая возможность подключения к газовым сетям в нашем населенном пункте имеется. Расстояние от моего земельного участка до газораспределительного узла составляет 300 метров, хотя газораспределительная компания утверждает, что оно в два раза больше – 635 метров. Непонятно, почему на местах не выполняется поручение Президента РФ от 31 мая 2020 года о том, что подключение к газоснабжению до границ земельных участков граждан должно проводиться бесплатно», – отметил Алексей.



С аналогичной проблемой столкнулись жители села Дзержинское Томска, проживающие в переулке Ромашковый. Газификация населенного пункта проводится второй год, имеется проектная документация, есть технические условия, однако власти отвечают, что бюджетные деньги на газификацию этой улицы не предусмотрены.



«Стоимость подключения частного дома к газораспределительным сетям, согласно проекту договора, составляет два миллиона 227 тысяч рублей. При этом от наших домов до точки подключения к газовым сетям всего 200 метров. У жителей, проживающих на нашей улице, а это семьи с маленькими детьми и ипотекой, нет возможности за свой счет подводить газ с соседних улиц за свой счет. Это тяжелым бременем ляжет на наш семейный бюджет», – рассказала Марина Литосова.



В томском селе Тимирязевское аналогичная проблема. Там без газа остались жители улицы Чапаева. В газораспределительной компании пояснили, что по улице проходит частный газопровод, и требуют за присоединение к сети свыше 200 тыс. руб., Более 210 тысяч рублей необходимо заплатить и жителям поселка Заварзино, чтобы провести газ в свой дом.



«И это помимо затрат на оформление документов и приобретение оборудования. При этом от моего дома на улице Мостовая до газовых сетей необходимо проложить всего 30 метров трубы. Как мне, работнику бюджетной организации, с окладом в размере 18 тысяч рублей осуществить при таких условиях газификацию своего дома и улучшить качество жизни моей семьи? Почему в одни населенные пункты газ ведут бесплатно, за счет бюджета, а мы, жители поселка Заварзино, вынуждены платить такие огромные суммы за газ?» – говорит житель поселка Вячеслав Ященко.

