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13 января,
2020
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Новости

Томичи жалуются, что ТомскРТС месяц не закрывает раскопки на теплосетях

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В редакцию ТВ2 обратилась томичка Валентина, которая живет в доме по переулку Нахимова, 10/1. Она рассказала, что 17 декабря на теплосетях в окрестности произошла авария, сутки в доме не было воды. С аварией специалисты справились, однако раскопки недалеко от дома не ликвидировали. Это доставляет местным жителям неудобства. Кроме того, в один из дней возле раскопок исчезла часть ограждений. 

Томичи жалуются, что ТомскРТС месяц не закрывает раскопки на теплосетях
Фото: Агентство новостей ТВ2
Томичи жалуются, что ТомскРТС месяц не закрывает раскопки на теплосетях
Фото: Агентство новостей ТВ2

В ТомскРТС пояснили, что дефект на теплотрассе специалисты выявили в районе дома по улице Елизаровых, 49. Повреждения устранили, жителям вернули теплоснабжение, но раскопку решили не закрывать, чтобы понаблюдать за ней.


«Поскольку данный участок тепловой сети ветхий, а канал теплотрассы после устранения дефекта подтапливался, было принято решение оставить доступ к коммуникациям для наблюдения за участком. Раскопка была огорожена, однако ограждения были опрокинуты неустановленными лицами», — сообщили ТВ2 в пресс-службе ТомскРТС.


Сейчас специалисты определили, что канал теплотрассы подтапливали сторонние воды, поэтому в ближайшее время раскопку закроют.

Томичи жалуются, что ТомскРТС месяц не закрывает раскопки на теплосетях
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