Томичи жалуются, что не могут вернуть билеты на спектакли театра «Версия»
В редакцию Агентства новостей ТВ2 обратились несколько томичей, которые рассказали, что решили отложить визит в театр «Версия» из-за ситуации с распространением коронавируса, но не смогли вернуть деньги за купленные заранее билеты.
«Мы купили очень заблаговременно билеты, недели за три, на спектакль «А за окном», который был в воскресенье прошедшее. Позвонили заранее, не за пять минут и не за два часа, за несколько дней, с просьбой сдать билеты, — рассказывает Наталья Стальмакова. — Они отказались это делать. Ничем не объяснили, спросили, на каком основании. Мы объяснили, что основание —ситуация в стране, и плюс там уже как раз постановление губернатора вышло. Потом еще мы позвонили, они сказали, что отмена мероприятий вроде как рекомендация губернатора, а к ним никто не приходил по этому поводу, билеты они сдавать отказались».
С такой же проблемой в редакцию позвонили еще несколько человек. По поводу возврата билетов они обращались по телефонам кассы, указанным на официальном сайте театра. В администрации ТВ2 заверили, что проблем с возвратом билетов в театре нет. Сложности могут возникнуть, только если билеты на спектакли покупались через сервис kassy.ru.
«На моей памяти такого нет, всем абсолютно возвращаем билеты, не чиним никому препятствий. Мы часть билетов даем на kassy.ru, 8 билетов всего. У них там свои правила – у них есть федеральный закон 139 о правилах возврата билетов. Было такое, что они не возвращали людям деньги за билеты, а нам пожаловались, мы из своих денег вернули за их билеты. Если что, пусть люди обращаются в администрацию театра», — сказала менеджер «Версии» Наталья Сергиенко.
Отметим, работа театра сейчас идет в обычном режиме, спектакли не переносятся и не отменяются в связи с распространением коронавируса, тяжелой ситуацией с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Томской области. В театре объясняют работу в прежнем режиме тем, что пока не получили официальных писем с запретом мероприятий.
«Нет приказа жесткого об отмене культурно-массовых мероприятий. Нам пришло письмо, оно гласит, что это рекомендация о добровольном приостановлении деятельности. Поскольку у нас зал очень маленький, в восемь раз меньше, чем в больших театрах, мы обрабатываем всё каждые три часа. Наше обращение можете в соцсетях посмотреть, выложили видео, как мы антисептиком обрабатываем руки зрителям, как мы каждые три часа все поверхности театра, включая и театральные кресла, все обрабатываем. Мы за этим строго следим. У нас наполняемость небольшая, больше 50 человек к нам сейчас не ходят. Но работаем не только мы, смотрела афишу, ЦК ТГУ тоже работают. Но у них мест 800 и они не ограничивают продажу по местам. У нас на этой неделе собирались 38-50 человек, у нас безопасней, чем просто сходить в магазин», — говорит менеджер театра.
Несмотря на то что в документе о введении на территории Томской области режима повышенной готовности в связи с распространением COVID-19 нет запрета на проведение массовых мероприятий, только рекомендации об отмене, многие томские театры, например, ТЮЗ и Театр драмы, отменили спектакли или перешли в онлайн-режим работы.
В то же время работать продолжают городские кинотеатры. Они разместили на своих сайтах памятки для посетителей, как вести себя во время угрозы распространения коронавируса, а также информацию о мерах, которые принимают они сами.
В Томской области с 18 марта действует режим повышенной готовности. 19 марта его объявили по всей стране. Режим предусматривает отмену всех спортивных и массовых мероприятий, а также перевод на дистанционное обучение.
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