Томичи жалуются, что не могут вернуть билеты на спектакли театра «Версия»

В редакцию Агентства новостей ТВ2 обратились несколько томичей, которые рассказали, что решили отложить визит в театр «Версия» из-за ситуации с распространением коронавируса, но не смогли вернуть деньги за купленные заранее билеты.





«Мы купили очень заблаговременно билеты, недели за три, на спектакль «А за окном», который был в воскресенье прошедшее. Позвонили заранее, не за пять минут и не за два часа, за несколько дней, с просьбой сдать билеты, — рассказывает Наталья Стальмакова. — Они отказались это делать. Ничем не объяснили, спросили, на каком основании. Мы объяснили, что основание —ситуация в стране, и плюс там уже как раз постановление губернатора вышло. Потом еще мы позвонили, они сказали, что отмена мероприятий вроде как рекомендация губернатора, а к ним никто не приходил по этому поводу, билеты они сдавать отказались».





С такой же проблемой в редакцию позвонили еще несколько человек. По поводу возврата билетов они обращались по телефонам кассы, указанным на официальном сайте театра. В администрации ТВ2 заверили, что проблем с возвратом билетов в театре нет. Сложности могут возникнуть, только если билеты на спектакли покупались через сервис kassy.ru.





«На моей памяти такого нет, всем абсолютно возвращаем билеты, не чиним никому препятствий. Мы часть билетов даем на kassy.ru, 8 билетов всего. У них там свои правила – у них есть федеральный закон 139 о правилах возврата билетов. Было такое, что они не возвращали людям деньги за билеты, а нам пожаловались, мы из своих денег вернули за их билеты. Если что, пусть люди обращаются в администрацию театра», — сказала менеджер «Версии» Наталья Сергиенко.