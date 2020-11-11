Томичи завоевали «золото» в Адыгее на Первенстве России по рафтингу

В Адыгее прошла серия соревнований по рафтингу — Кубок России и Первенство России среди спортсменов до 20 и 24 лет. Сборную Томской области представляли воспитанники копыловского клуба «Одиссей» и учебно-спортивного центра водных видов спорта имени Виктора Шевелева.



Наши спортсмены завоевали «золото» Первенства России среди спортсменов до 20 и 24 лет в категориях «рафт 4» и «рафт 6», в этих же категориях стали победителями Кубка России и в общем зачете соревнований. В этом году томичи также побеждали на Чемпионате России и чемпионате Сибирского федерального округа.