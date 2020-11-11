Томичи завоевали «золото» в Адыгее на Первенстве России по рафтингу

В Адыгее прошла серия соревнований по рафтингу — Кубок России и Первенство России среди спортсменов до 20 и 24 лет. Сборную Томской области представляли воспитанники копыловского клуба «Одиссей» и учебно-спортивного центра водных видов спорта имени Виктора Шевелева.
Наши спортсмены завоевали «золото» Первенства России среди спортсменов до 20 и 24 лет в категориях «рафт 4» и «рафт 6», в этих же категориях стали победителями Кубка России и в общем зачете соревнований. В этом году томичи также побеждали на Чемпионате России и чемпионате Сибирского федерального округа.
«Томские рафтеры завершили сезон, одержав победы во всех возрастных группах на всех соревнованиях российского уровня. Этот ошеломляющий результат обусловлен невероятной работой, которую команды провели во время подготовки. Парни придумали новые тактические приемы и подошли к сезону в прекрасной физической форме», — цитирует пресс-служба обладминистрации президента федерации рафтинга и гребного слалома Томской области Алексея Широкова.
Сейчас у спортсменов каникулы, после которых они начнут готовиться к новому сезону, где представят Россию на чемпионатах мира и Европы.