Томичи за год купили квартир в ипотеку на 18 млрд рублей

Кроме ипотечных кредитов возросло и общее количество потребительских ссуд. Как и в 2018 году за 2019 год этот показатель увеличился на 20%.

В 2019 году население оформляло ипотеку более 9, 3 тысяч раз на общую сумму 18 млрд рублей. Размер среднего ипотечного кредита — 1,9 млн рублей.

В 2019 году жители Томской области стали на 9% чаще брать ипотечные кредиты, рассказали в томском отделении Центрального банка России.

«Благодаря регулятивным мерам Банка России, направленным на охлаждение рынка и снижение закредитованности населения, рост таких кредитов во втором полугодии постепенно замедлялся. Показатель кредитной нагрузки жителей региона, который рассчитывается как отношение выплат по кредиту к доходу, в октябре-ноябре 2019 года стабилизировался ан уровне 30,4 % и оставался ниже, чем в среднем по России (где этот показатель составляет 30,8% - прим. ред.) и СФО (34,4%)», — рассказали в томском Центробанке.





Как одну из тенденций на кредитном рынке в ЦБ называют смягчение условий банковского кредитования за счет снижения процентных ставок для населения и бизнеса.





«Средние ставки по розничным кредитам снизились с максимальных значений в апреле-мае, когда они составляли 13,5 — 13,7% годовых, до 12,2% в декабре 2019 года. На ипотечном рынке ставки достигали исторического минимума, снизившись к концу 2019 — началу 2020 года до 8,9% годовых. Когда банки определяют ставки по кредитам, они учитывают много факторов: стоимость привлекаемых средств, межбанковскую конкуренцию, ожидаемую инфляцию, риски невозвратов кредитов <...> Чем ниже инфляцию ожидают банки, тем меньше инфляционная премия в ставках по кредитам для бизнеса и населения», — говорят в Центробанке.





При этом томские заемщики стали самыми честными в возврате денег. Доля неплатежей снизилась и на начало 2020 года составила 3,5% против 4,5% в целом по СФО.





«Хочу отметить, что томские заемщики являются наиболее дисциплинированными: доля их неплатежей по кредитам — минимальная в Сибири», — добавил и. о. управляющего томским отделением Банка России Алексей Чернов.









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