Томичи за четыре дня собрали 300 тысяч для помощи единственному котокафе города

Котокафе Cat Space кинуло в соцсетях клич о помощи и попросило собрать около 30 тысяч рублей на оплату аренды и лечения кошек-подопечных. За четыре дня 500 томичей пожертвовали около 300 тысяч рублей.

С трудностями кафе столкнулось в апреле, когда в регионе продлили режим самоизоляции. Не на что было оплачивать лечение кошек, коммунальные услуги, аренду. Пост о помощи в группе котокафе появился 24 апреля, о положении заведения рассказали томские СМИ.





«Пошел такой резонанс, что вот уже 22 тысячи просмотров поста вместо обычных 2 тысяч! Более 500 человек отправили нам денежки. Так много неравнодушных, отзывчивых, добрых сердец. Итого собрано больше 300 тысяч рублей. На эти деньги мы оплатим аренду помещения на три месяца, приобретем запасы корма и наполнителя на три месяца вперед. Также купим давно требовавшиеся для котиков клетку, переноски и закрытый кварц. Все чеки, как всегда, выложим в отдельном посте», — сообщили в Cat Space.





Остатки суммы было решено распределить между зоозащитными организациями Томска, с которыми котокафе сотрудничает постоянно.





Отметим, сейчас котокафе работает, оно вновь открылось после вынужденных каникул 15 апреля. Работа котокафе возможна, так как оно не относится к сфере общепита. Прийти в Cat Space можно, предварительно записавшись, максимальное время посещения — не более двух часов. Для визита необходима медицинская маска.