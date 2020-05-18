Томичи выступают против застройки территории вблизи озера Боярское

Петиция против застройки территории вблизи озера Боярского появилась на сайте change.org . Ее авторы боятся, что строительство студенческого кампуса на левом берегу Томи повлечет за собой разрушение экосистемы озера, и выступают за создание природного парка на этой территории.

«Заливные подтопляемые луга вокруг озера исторически использовались для покосов и выгула лошадей, тут ничего не строилось. Вероятно, при строительстве, по аналогии со строительством «Северного парка», уровень грунта будут поднимать насыпкой многометрового слоя песка и монтажом мощных фундаментов, что, скорее всего, нарушит родники, которые питают озеро, и приведет к обмелению и уменьшению, как уже случилось, например, с озером «Песчаное», — говорится в тексте петиции.





Там отмечается, что освоение территории уже началось. Так, в 120 метрах от озера уже поставили трансформаторную будку.





«Строительство потребует соответствующей инфраструктуры: насыпей для автодорог, дополнительных перекрестков на трассе, ЛЭП, систем канализации (вероятно, устанавливаемых ниже уровня грунтовых вод), систем отопления. Все это непредсказуемо повлияет на состояние озера. Целесообразность самого строительства в этом месте тоже сомнительна, особенно если это будет район общежитий. К западу (340 метров) от озера протекает ручей — если его не закапывать и не сносить лесополосу с рощей, то площадь застройки будет урезана. Также возможность строительства ограничивают высоковольтная ЛЭП, под которой строить нельзя, и линии магистрального газопровода», — подчеркивается в тексте.





В тексте отмечается, что на озере Боярском летом жители купаются и загорают. Зимой в этом месте традиционно купаются моржи. По мнению автора петиции, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на озере можно создать природный парк. Для этого потребуется изменить статус территориальной зоны, провести кадастровые работы, присоединить территорию парка к городу Томску, а потом заказать проект и провести благоустройство территории парка.





Ознакомиться с текстом петиции целиком можно здесь.





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