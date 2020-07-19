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19 июля,
2020
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Томичи вышли на акцию в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Томичи провели на Ново-Соборной площади акцию в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Полицейские пытались задержать нескольких человек. 

Томичи вышли на акцию в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала
Томичи вышли на акцию в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала
Томичи вышли на акцию в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала
Томичи вышли на акцию в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала
Томичи вышли на акцию в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала
Томичи вышли на акцию в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала
Томичи вышли на акцию в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала
Томичи вышли на акцию в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала

Пришедшие держали плакаты с надписями «Я/Мы Сергей Фургал» и «Свободу Слова. Свободу Фургалу». В акции приняли участие порядка 20 человек. Двоих из них полицейские хотели задержать и доставить в отдел «для дачи объяснений», но позже отпустили.

Полиция хотела нас забрать в участок, чтобы составить протокол, почему-то нас двоих. Там стояло очень много народу, когда полицейские подошли. Хорошо, что парень подошел и заступился, — рассказала участница акции. — Считаю, что задержать пытались незаконно. Гранат и оружия у нас с собой нет, мы просто гуляли около фонтана. Увидели, что люди с плакатами стоят, взяли плакаты поддержать. К нам тут же подходят и все.

Томичи вышли на акцию в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала
Томичи вышли на акцию в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала
Томичи вышли на акцию в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала
Томичи вышли на акцию в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала
Томичи вышли на акцию в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала
Томичи вышли на акцию в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала
Томичи вышли на акцию в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала

Напомним, что в Хабаровске и Владивостоке в течение последних дней проходят массовые акции в поддержку губернатора Сергея Фургала, один из митингов собрал на площади около 12 тысяч человек. 17 июля в Томске на мосту на пути в Академгородок появился баннер в поддержку акций протеста в Хабаровске. Провисел он несколько часов.

Томичи вышли на акцию в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала

​Сергея Фургала избрали губернатором в 2018 году. На тех выборах Москва поддерживала единоросса Вячеслава Шпорта и победа Фургала рассматривалась как результат протестного голосования. 9 июля Фургал был задержан спецназом ФСБ России, а 10-го арестован в рамках  расследования дела об убийствах бизнесменов в 2004-2005 гг. Своей вины не признает. 

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