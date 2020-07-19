Томичи вышли на акцию в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала

Полиция хотела нас забрать в участок, чтобы составить протокол, почему-то нас двоих. Там стояло очень много народу, когда полицейские подошли. Хорошо, что парень подошел и заступился, — рассказала участница акции. — Считаю, что задержать пытались незаконно. Гранат и оружия у нас с собой нет, мы просто гуляли около фонтана. Увидели, что люди с плакатами стоят, взяли плакаты поддержать. К нам тут же подходят и все.