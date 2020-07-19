Томичи вновь вышли на акцию в поддержку Сергея Фургала и митингующих хабаровчан

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Томичи второй раз вышли на Ново-Соборную площадь в поддержку митингующих хабаровчан и арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Акции в поддержку арестованного губернатора прошли в нескольких городах России.

По словам одного из участников акции Максима Малиновского, с одиночными пикетами на Ново-Соборную площадь вышли 20 человек. Полицейских было меньше, чем на акции вчера, 18 июля. Они фотографировали пикетирующих и переписывали их паспортные данные. Задержаний не было.

Напомним, что в Хабаровске, Владивостоке и других городах России в течение последних дней проходят массовые акции в поддержку губернатора Сергея Фургала. По данным СМИ, митинг в Хабаровске в 18 июля собрал до 82 тысяч участников.

Видео: РБК