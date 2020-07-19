Томичи вновь вышли на акцию в поддержку Сергея Фургала и митингующих хабаровчан
Томичи второй раз вышли на Ново-Соборную площадь в поддержку митингующих хабаровчан и арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Акции в поддержку арестованного губернатора прошли в нескольких городах России.
По словам одного из участников акции Максима Малиновского, с одиночными пикетами на Ново-Соборную площадь вышли 20 человек. Полицейских было меньше, чем на акции вчера, 18 июля. Они фотографировали пикетирующих и переписывали их паспортные данные. Задержаний не было.
Напомним, что в Хабаровске, Владивостоке и других городах России в течение последних дней проходят массовые акции в поддержку губернатора Сергея Фургала. По данным СМИ, митинг в Хабаровске в 18 июля собрал до 82 тысяч участников.
18 и 19 июля акции в поддержку Сергея Фургала и митингующих прошли также в городах Сибири: Томске, Иркутске, Новосибирске и Омске. Выступления собирали по нескольку десятков человек, полиция участников акций не задерживала. Кроме того, 17 июля в Томске на мосту на пути в Академгородок появился баннер в поддержку акций протеста в Хабаровске. Он провисел несколько часов.
Сергея Фургала избрали губернатором в 2018 году. На тех выборах Москва поддерживала единоросса Вячеслава Шпорта и победа Фургала рассматривалась как результат протестного голосования. 9 июля Фургал был задержан спецназом ФСБ России, а 10-го арестован в рамках расследования дела об убийствах бизнесменов в 2004-2005 гг. Своей вины не признает.
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