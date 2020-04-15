Добрые новости
15 апреля,
2020
1
фото
Новости

Томичи вновь могут ходить только в ближайший магазин к дому или работе

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Власти Томской области вновь внесли изменения в распоряжение о введении в регионе режима функционирования «повышенная готовность». Они убрали пункт, который давал томичам право посещать любой магазин. Теперь жители области вновь могут ходить в ближайший магазин к дому или к работе. 

Томичи вновь могут ходить только в ближайший магазин к дому или работе

Режим полной самоизоляции в Томской области действует до 30 апреля. В этот период жителям рекомендовано при выходе из дома брать с собой документы, удостоверяющие личность, ограничить поездки по территории и за пределы Томской области, воздержаться от посещения религиозных объектов.


Жители Томской области обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев: обращения за медицинской помощью и случаев прямой угрозы жизни и здоровью; следования к месту работы и обратно, если работа официально не приостановлена и не осуществляется в дистанционном режиме; посещения ближайших к дому или работе магазинов; выгула домашних животных не далее 200 метров от дома, выноса мусора до ближайшего места (площадки) накопления отходов.


Сотрудники полиции вправе проверить документы, установить причину передвижения граждан и в случае нарушения режима оформить протокол об административном правонарушении. 


С начала недели диагноз «коронавирус» подтвердился у 11 человек. По словам замгубернатора Ивана Деева, семеро из них общались с одним заболевшим человеком. Он не исключил, что в ближайшие дни диагноз подтвердится у еще нескольких человек.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:


Бани и салоны красоты могут возобновить свою работу в Томской области


​​Спецпроект ТВ2, посвященный коронавирусу, смотрите здесь


ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.