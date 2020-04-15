Томичи вновь могут ходить только в ближайший магазин к дому или работе

Власти Томской области вновь внесли изменения в распоряжение о введении в регионе режима функционирования «повышенная готовность». Они убрали пункт, который давал томичам право посещать любой магазин. Теперь жители области вновь могут ходить в ближайший магазин к дому или к работе.

Режим полной самоизоляции в Томской области действует до 30 апреля. В этот период жителям рекомендовано при выходе из дома брать с собой документы, удостоверяющие личность, ограничить поездки по территории и за пределы Томской области, воздержаться от посещения религиозных объектов.





Жители Томской области обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев: обращения за медицинской помощью и случаев прямой угрозы жизни и здоровью; следования к месту работы и обратно, если работа официально не приостановлена и не осуществляется в дистанционном режиме; посещения ближайших к дому или работе магазинов; выгула домашних животных не далее 200 метров от дома, выноса мусора до ближайшего места (площадки) накопления отходов.





Сотрудники полиции вправе проверить документы, установить причину передвижения граждан и в случае нарушения режима оформить протокол об административном правонарушении.





С начала недели диагноз «коронавирус» подтвердился у 11 человек. По словам замгубернатора Ивана Деева, семеро из них общались с одним заболевшим человеком. Он не исключил, что в ближайшие дни диагноз подтвердится у еще нескольких человек.





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