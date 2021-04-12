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12 апреля,
2021
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Томичи в среднем занимают до зарплаты в МФО по 12 тысяч рублей

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Средняя сумма займа, которую выдали томичам зарегистрированные в ЦБ микрофинансовые организации, составила 11,7 тысячи рублей.

Томичи в среднем занимают до зарплаты в МФО по 12 тысяч рублей

Как следует из статистики ЦБ, общая сумма всех займов МФО – 319 млн рублей. Это меньше на 11% по количеству и на 21% по объему, чем в 2019 году. Чаще всего томичи занимали «до зарплаты»  на срок до месяца, а сумма такого займа не превышала 30 тысяч рублей.


«Граждане должны четко понимать три главных момента: для чего берут заем, к кому обращаются за деньгами и смогут ли вовремя и в полном объеме рассчитаться. Хотя микрозаем выдается на короткий срок и ограничен ежедневной процентной ставкой в размере 1%, учитывайте, что в месяц переплата уже составит 30%. Таким инструментом можно пользоваться, если деньги нужны на несколько дней. В тех случаях, когда долг вернуть не получается, закон защищает заемщика. Для займов сроком до года начисленные проценты, штрафы, пени, неустойки, дополнительные платежи не смогут превысить более чем в полтора раза сумму основного долга», — объяснила управляющий томским отделением Банка России Елена Петроченко.


Она добавила, что перед обращением в микрофинансовую организацию нужно проверить ее в госреестре. Такая процедура поможет избежать встреч с так называемыми черными кредиторами и мошенниками.


Отметим, сейчас в реестре МФО Томской области 24 организации. При этом жители региона могли пользоваться услугами и других организаций, которые зарегистрированы за пределами региона.

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