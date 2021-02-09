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09 февраля,
2021
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Томичи в год пандемии женились в полтора раза чаще, чем разводились

ТВ2
ТВ2
50 минут назад

В Томской области в 2020 году в официальный семейный союз вступили 5989 пар, а 4008 — оформили развод. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. Так, брак заключили 5989 пар, а 4008 пар оформили развод.

Томичи в год пандемии женились в полтора раза чаще, чем разводились

«Чаще всего браки регистрировались летом: в июне - августе в Томской области поженились 2340 пар. Самым «урожайным» месяцем на свадьбы стал июль, когда ЗАГСы региона провели 912 свадебных церемоний. Меньше всего молодоженов решили оформить семейные отношения в мае — в этот месяц свадьбу сыграли всего 58 пар», — говорится в сообщении.


Так, больше зарегистрированных браков в Томске — 4367. В других городах и районах зарегистрировано 1622 новых семейных пар. Как пишет «Интерфакс», ннтернациональные браки с гражданами 23 государств в 2020 году оформили 285 томичей и томичек.


«Наибольшее количество браков с иностранцами - 270 - приходится на браки с гражданами стран ближнего зарубежья: 127 жителей Томской области создали семьи с гражданами Казахстана, 38 - Узбекистана, 33 - Азербайджана, 24 - Таджикистана, 22 - Киргизии, десять - Украины, девять - Армении, три - Белоруссии, два - Латвии, по одному - Литвы и Грузии», — отмечает агентство.

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