Томичи стали звонить по интернету в два раза чаще

Уже полгода абоненты МТС могут совершать звонки по интернету с применением VoLTE и Wi-Fi Calling. Новый сервис пришелся жителям области по вкусу: только за последние три месяца аудитория и трафик, сгенерированный ею в сети МТС, увеличились вдвое и продолжают расти.

Функция «VoLTE» — это возможность совершать и принимать вызовы, не прерывая передачу данных через сеть LTE на территории домашнего региона. Проще говоря, можно одновременно разговаривать и, например, читать ленту социальных сетей. При этом «VoLTE» обеспечивает высокое качество звука и быстрое соединение.





С помощью технологии Wi-Fi Calling можно разговаривать и принимать звонки даже в тех местах, где соединение с сотовой сетью отсутствует, но есть сеть Wi-Fi. Например, в подвальных помещениях или на цокольных этажах торговых центров и офисных зданий. Абоненты могут звонить, находясь в домашнем регионе, а также в поездках по России и из-за рубежа по домашнему тарифу, таким образом, получая существенную экономию в роуминге.





Если вы — абонент МТС и ваш смартфон поддерживает технологии Wi-Fi Calling и VoLTE, вы можете связаться с абонентами любых операторов. Никаких дополнительных приложений устанавливать не нужно — услуга предоставляется непосредственно МТС. Звонки, совершенные по технологии Wi-Fi Calling даже из другой страны, тарифицируются по ценам «домашнего» региона.





Для того чтобы пользоваться новыми возможностями, на номере должна быть подключена бесплатная услуга «Интернет-звонки». Добавить ее можно с помощью USSD-команды *111*6#, приложения «Мой МТС» или в личном кабинете.





В настоящее время технологии VoLTE и Wi-Fi Calling доступны на многих флагманских устройствах различных производителей. Воспользоваться ими могут владельцы гаджетов Apple, начиная с iPhone 5S и выше, а также смартфонов Samsung, Sony, LG и других.





В Томской области 4G сети МТС доступны на территории, где проживает свыше 80 процентов жителей региона.





Партнерский материал.