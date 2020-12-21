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21 декабря,
2020
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Томичи стали победителями первенства Сибири по конькобежному спорту

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

15 томских конькобежцев успешно выступили на первенстве Сибири, сообщает департамент по физической культуре и спорту Томской области. Соревнования проходили в Иркутске, в них приняли участие 160 спортсменов.

Томичи стали победителями первенства Сибири по конькобежному спорту

В категории «Девушки 16-17 лет» Валерия Сороколетова заняла первое место на дистанциях 500, 1000, 1500, 3000 метров и массовом старте. Ангелина Полушкина также стала первой на массовом старте и второй и третьей на дистанциях 3000 и 1500 метров соответственно.


Среди девушек 14-15 лет второе место на дистанциях 500 и 3000 метров заняла Кристина Тимощук, среди юношей того же возраста вторым на дистанции 1000 метров и масстарте стал Михаил Сороколетов.

Томичи стали победителями первенства Сибири по конькобежному спорту
Томичи стали победителями первенства Сибири по конькобежному спорту
Томичи стали победителями первенства Сибири по конькобежному спорту

Спортсмены тренируются под руководством Юлии Субботиной и Натальи Горшковой в школе олимпийского резерва и северском ДЮСШ «Янтарь». На 2020 год спортивный сезон томских конькобежцев закончен, следующие их соревнованиях пройдут в январе следующего года.

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