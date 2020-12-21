Томичи стали победителями первенства Сибири по конькобежному спорту

15 томских конькобежцев успешно выступили на первенстве Сибири, сообщает департамент по физической культуре и спорту Томской области. Соревнования проходили в Иркутске, в них приняли участие 160 спортсменов.

В категории «Девушки 16-17 лет» Валерия Сороколетова заняла первое место на дистанциях 500, 1000, 1500, 3000 метров и массовом старте. Ангелина Полушкина также стала первой на массовом старте и второй и третьей на дистанциях 3000 и 1500 метров соответственно.





Среди девушек 14-15 лет второе место на дистанциях 500 и 3000 метров заняла Кристина Тимощук, среди юношей того же возраста вторым на дистанции 1000 метров и масстарте стал Михаил Сороколетов.

