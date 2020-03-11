Томичи стали победителями первенства мира по альпинизму

Шесть медалей привезли томичи с первенства мира по альпинизму, сообщает пресс-служба обладминистрации. Соревнования проходили с 6 по 8 марта в Кирове, в них участвовали более 70 спортсменов из Лихтенштейна, Щвейцарии, США, Франции, Чехии и России.

В российскую сборную, самую многочисленную на этом первенстве мира, вошли девять альпинистов из Томской области. Воспитанники объединений «Искра», «Ирбис» дома детства и юношества «Кедр» из Томска стали призерами первенства мира в трех возрастных группах.





Для большинства ледолазов России спортивный сезон на этом завершился. Однако в Томске 14-15 и 21-22 марта пройдут областные чемпионат и первенство по альпинизму в номинациях «скорость» и «трудность».



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